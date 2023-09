Netflix kündigt taiwanesische Romantik-Anthologie-Serie an

International

Noch in diesem Jahr soll die Fernsehserie aus Taiwan starten.

Mit einem Staraufgebot zeigtzehn urbane Liebesgeschichten, die vor der Kulisse Taiwans während der Pandemie starten. Die taiwanesische Urban-Romance-Serie «At the Moment» wird im Laufe des Jahres exklusiv und weltweit auf Netflix zu sehen sein. Die Anthologie-Serie besteht aus zehn Episoden, die jeweils eine unerwartete Liebesgeschichte zeigen, die vor dem Hintergrund der Pandemie startet.Der ausführende Produzent Nick Tai leitet das Produktionsteam, zu dem neben den Produzenten Chang Ya-ting und Shiou Chieh-kai, dem Drehbuchautor Tu Cheng-che («Light the Night») und dem Hauptregisseur Lien Yi-chi vier weitere Regisseure gehören: Ray Wu, Kao Pin-chuan, Norris Wong und Remii Huang. At the Moment wird zehn herzerwärmende Episoden über die Liebe liefern, die jede für sich stehen und gleichzeitig eine zusammenhängende Serie bilden, die durch die Produktion einer Reality-Dating-Show miteinander verbunden ist.Nick Tai erklärte: "«At the Moment» ist ein Original, das die Drehbuchautorin Tu Cheng-che und ich während der Dreharbeiten zu Light the Night entwickelt haben. Taiwan erlebte während der Pandemie eine monatelange Isolation, die die Dynamik zwischen den Menschen veränderte, aber auch neue Verbindungen schuf. Wir beobachteten, dass die verschiedenen Genres des Geschichtenerzählens einen Aufschwung erlebten, stellten aber fest, dass die früher vorherrschenden urbanen Liebesgeschichten fehlten. Deshalb haben wir beschlossen, eine Liebesgeschichte zu entwickeln, die mit der Pandemie zusammenhängt. Wir hoffen, diese Geschichte auf die internationale Bühne zu bringen, um die Vielfalt des taiwanesischen Erzählens zu zeigen."Zur vollständigen Besetzung gehören: Gingle Wang, Wu Kang-ren, Ruby Lin, Alyssa Chia, Dee Hsu, Austin Lin, Esther Liu, Huang Lu Tzu-yin (Lulu), Tseng Jing-hua, Vivian Sung, Puff Kuo, Kelly Lin, Derek Chang, Terrance Lau Chun-him, Shiou Chieh-kai, Berant Zhu, Nash Zhang, Nikki Hsieh, Johnny Yang, und JC Lin.