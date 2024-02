«The Terror» geht in die dritte Staffel

US-Fernsehen

Die Serie wird mit sechs neuen Episoden auf AMC fortgesetzt.

AMC Networks gab heute bekannt, dass eine dritte Staffel der beliebten und von Kritikern gefeierten Horror-Anthologie-Seriein Auftrag gegeben wurde. Die neue Staffel mit dem Titel «The Terror: Devil in Silver» wird mit sechs Episoden im Jahr 2025 auf AMC und AMC+ Premiere feiern.Ausführende Produzenten sind Chris Cantwell («Halt and Catch Fire») und der Autor Victor LaValle, der den gefeierten Roman geschrieben hat, auf dem die Staffel basiert. Zum hochkarätigen Produktionsteam gehören David Zucker (Scott Free), Alexandra Milchan (Emjag), Guymon Casady (Management 360) und Scott Lambert (Anjulia Productions). Die Emmy-nominierte Regisseurin Karyn Kusama («Yellowjackets») ist als ausführende Produzentin mit an Bord und wird bei den ersten beiden Episoden Regie führen."Die Anthologieserie «Terror» hat den Fans bereits zwei unvergessliche Staffeln geliefert, in denen reale Ereignisse und Charaktere mit einem gruseligen und mysteriösen übernatürlichen Element verschmolzen sind", so Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "The Devil in Silver" bietet die perfekte Gelegenheit für eine neue Folge dieser beliebten und von der Kritik gefeierten Anthologie. Wir freuen uns darauf, wieder mit Chris Cantwell, mit dem wir so erfolgreich bei «Halt and Catch Fire» zusammengearbeitet haben, Victor LaValle, Karyn Kusama und diesem großartigen Produktionsteam zusammenzuarbeiten, um unsere Version von Victors gefeiertem und verstörendem Roman zu präsentieren".Cantwell fügte hinzu: "Diese Serie ist sowohl eine geerdete als auch eine reale Geschichte eines Mannes, der denen begegnet, die von der Welt vergessen wurden, und denen, die er selbst vernachlässigt hat, während er an einen Scheideweg kommt, an dem es um Leben und Tod geht, und wo er sich dem Teufel von außen und von innen stellen muss ... Und wie sieht der Sieg in einer Welt aus, in der Systeme zusammenbrechen und Menschen ausgebeutet werden? Was für einen Helden brauchen wir? Ich bin begeistert, zu AMC zurückzukehren und fühle mich geehrt, mit einem Autor wie Victor zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, euch alle bald zu Tode zu erschrecken.