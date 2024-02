Peter Maffay mit Gastauftritt bei «Sing meinen Song»

TV-News

Im Februar produziert VOX die elfte Staffel der Musiksendung in Südafrika.

Neben den bereits feststehenden Teilnehmern der elften Staffel der Musik-Sendunghat der Fernsehsender VOX nun einen weiteren Namen genannt, der an der Produktion in Südafrika teilnehmen wird: Peter Maffay. Als Special Guest wird Peter Maffay für einen Abend in das Tauschkonzert eintauchen, denn Gastgeber Johannes Oerding hat seinen guten Freund eingeladen, noch bevor er sich auf seine Farewell-Tour begibt.„Ich hatte als Gastgeber und Teilnehmer von Sing meinen Song schon vier Mal die Ehre, einen Tauschabend mit meinen Songs zu erleben. Dieses Privileg trete ich in diesem Jahr an meinen guten Freund Peter Maffay ab. Ich darf durch seinen Abend führen und gemeinsam interpretieren wir seine größten Songs neu. Ein Special Abend für einen Special-Guest!", erklärt Johannes Oerding.Peter Maffay sagt über seinen Gastauftritt: „Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen – und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt! Das wird eine Premiere für mich und ich freue mich, dass das sie mich für einen Abend auf ihre musikalische Reise mitnehmen. Ich bin gespannt, wie meine Songs verwandelt werden.“Bildergarten Entertainment produziert die neue Staffel im Februar in Südafrika, die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2024 geplant. An der Seite von Oerding und Maffay werden „Juli“-Frontfrau Eva Briegel, Soul-Sängerin Joy Denalane, Rapper Eko Fresh, „Broilers“-Frontmann Sammy Amara, Pop-Sänger Emilio und Singer-Songwriter Tim Bendzko ihre «Sing meinen Song»-Debüt geben.