«Familiengeheimnisse» steht in den Startlöchern

Vermischtes

Der neue Podcast des MDR wird exklusiv in der ARD Audiothek ausgestrahlt.

Ab Dienstag, 27. Februar 2024, startet der neue Podcast. Moderiert wird die Reihe von Thembi Wolf. Der Mitteldeutsche Rundfunk streamt die zehnteilige Reihe exklusiv in der ARD Audiothek. Eine Verbreitung über andere Anbieter wie Spotify ist nicht geplant. Der Podcast ist eine Produktion von Johanna Behre und Katharina Rahn für argon podcast im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Redaktionell verantwortlich sind Ulivia Gattermann und Marvin Standke (beide MDR).MDR-Hauptredaktionsleiterin Kultur und Jugend Jana Cebulla: „In allen Familien gibt es unerzählte biografische Geschichten, Leerstellen und Brüche – ‚Familiengeheimnisse‘ eben. Hinter vielen stecken dramatische oder schambehaftete Ereignisse. In diese psychologischen Abgründe wollen wir tief eindringen, um zu zeigen, was das mit Menschen macht. Gleichzeitig möchten wir unserem Publikum Denkanstöße geben und es ermuntern, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, um das zu erhalten, was wirklich wichtig ist: Familie.“„Ich liebe es, Geschichten von Menschen zu erzählen. Die Geschichten von anderen sind für mich so eine Art Kompass, der zeigt, wie man durch schwierige Zeiten kommt“, sagt Podcast-Host Thembi Wolf. In einer Folge trifft sie ihren eigenen Vater. Denn auch sie selbst war lange ein Familiengeheimnis. Ihr Vater lebt in Südafrika. Dorthin ist er gezogen, noch bevor Thembi geboren wurde. In ihrer ganz persönlichen Geschichte lässt sie die Zuhörenden ganz nah an ihrem eigenen Schicksal teilhaben.