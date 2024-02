Biathlon-WM gefragt, «Berlin Direkt» ebenso

Quotennews

Das Tagesprogramm fuhr im ZDF fantastische Werte ein. «Frühling» holte ab 20.15 Uhr sogar über sechs Millionen Menschen ab.

Am Sonntag ging die Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nové Město na Moravě zu Ende. Den Massenstart der Damen über 12,5 Kilometer verfolgten um 14.15 Uhr 4,39 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 31,0 Prozent entspricht. Bei den Jungen waren es sogar 0,61 Millionen Zuschauer, die dem ZDF einen Marktanteil von 18,9 Prozent bescherten. Siegerin wurde Justine Braisaz-Bouchet.Der Norweger Johannes Thingnes Bø verteidigte seine Bestleistung. Das Rennen über 15 Kilometer verfolgten ab 16.30 Uhr 4,69 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 27,4 Prozent. Mit 0,55 Millionen jungen Zuschauern wurde ein starker Marktanteil von 16,5 Prozent erzielt. Die Reportageum 18.00 Uhr erreichte nur noch 1,84 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel auf 10,1 Prozent. Bei den Jungen waren es nur noch 0,22 Millionen, was 6,3 Prozent entsprach.enttäuschte im Anschluss mit nur 1,61 Millionen Zuschauern.Beium 19.10 Uhr stellte sich Katarina Barley dem Interview, außerdem wurde der Wirtschaftskurs von Robert Habeck auseinandergenommen. 3,13 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei 13,6 Prozent. 0,37 Millionen junge Menschen entschieden sich für die Sendung, der Marktanteil lag bei 8,1 Prozent. Mitstieg die Reichweite auf 4,03 Millionen und 15,5 Prozent. Mit 0,37 Millionen jungen Menschen wurden 6,7 Prozent Marktanteil erzielt.erreichte 6,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Filmerzielte 20,5 Prozent Marktanteil. 0,68 Millionen Jüngere waren dabei und sorgten für starke neun Prozent Marktanteil.