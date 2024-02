Amazons XXL-Reality «The 50» startet im März

TV-News

50 Reality-Stars stellen sich der Herausforderung im wohl umfangreichsten Reality-Format im deutschen TV- und Streamingbereich. Zu gewinnen gibt 50.000 Euro – für einen Fan des Siegers.

Im Spätsommer 2023 hatte Amazons Streamingdienst Prime Video eine deutsche Adaption der französischen Realityshow «Les Cinquante» angekündigt, die unter dem Titelvon EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions für den deutschen Markt produziert wurde. Nun hat der US-Streamer ein Startermin für die XXL-Reality, bei der 50 Reality-Stars mitwirken, bekannt gegeben.Die Serie, die insgesamt 14 Folgen umfassen wird, startet am 11. März 2024 bei Prime Video mit den ersten vier Episoden. Jeweils vier weitere Episoden folgen am 18. und 25. März, die beiden Finalepisoden sind ab dem 1. April abrufbar. Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro, die aber nicht an den Sieger gehen, sondern für einen Fan des siegreichen Reality-Kandidaten. Auf dem geheimnisvollen Schloss eines schadenfrohen Löwen treten die 50 Teilnehmer in verschiedenen Challenges gegeneinander an, um den Jackpot zu füllen. Neben jeder Menge Herausforderungen, ist auch für Diskussionsstoff gesorgt, denn nach jeder Challenge wird unter den Gewinnern abgestimmt, welche Verlierer nach Hause fahren und wer noch eine weitere Chance erhält.Mit dabei sind Jenny Elvers, Paulina Ljubas, Cosimo Citiolo, Anna Strigl, Candy Crash, Carina Spack, Cecilia Asoro, Chris Broy, Christina Dimitriou, Cora Schumacher, Danni Büchner, Diogo Sangre, Djamila Rowe, Eric Sindermann, Eva Benetatou, Filip Pavlovic, Garry Secret, Georgina Fleur, Gisele Oppermann, Giulia Siegel, Gloria Glumac, Janine Pink, Jasmin Herren, Jill Lange, Kate Merlan, Leon Content, Manni Ludolf, Marius (Ehrenmannrius), Matthias Mangiapane, Max Bormann, Menderes Bagci, Michelle Daniaux, Nico Legat, Nico Schwanz, Nina Kristin Flutak, Paco Herb, Patricia Blanco, Paul Janke, Raffa Plastic, Rainer Gottwald, Sam Dylan, Serkan Yavuz, Tanja Tischewitsch, Theresia Fischer, Thorsten Legat, Tobias Wegener, Tommy Pedroni, Vanessa Mariposa, Yasin Mohamed und Yasmin Vogt.