Sky kündigt «Amadeus» an

England

Die neue Miniserie kommt von Joe Barton mit Will Sharpe in der Hauptrolle als Musikgenie Mozart.

Sky hat bekannt gegeben, dass der gefeierte Autor von «Giri/Haji» und der mit dem BAFTA-ausgezeichneten Serie «The Lazarus Project», Joe Barton, der Emmy-nominierte und mit dem BAFTA ausgezeichnete Schauspieler Will Sharpe («Giri/Haji») und der Regisseur Julian Farino («Giri/Haji») in der neuen Sky Original Serie Amadeus wieder zusammenarbeiten werden. In der von Barton geschriebenen und von Two Cities Television in Zusammenarbeit mit Sky Studios produzierten Serie schlüpft Sharpe in die titelgebende Rolle eines der größten Musikvirtuosen aller Zeiten - Wolfgang Amadeus Mozart.Bartons Adaption von «Amadeus», die auf Peter Shaffers preisgekröntem Bühnenstück basiert, erweitert und hinterfragt die mythische Rivalität und verspricht eine verderbliche Symphonie aus Eifersucht, Ehrgeiz und Genialität. Der fünfundzwanzigjährige Amadeus, der Ende des 18. Jahrhunderts in der Musikmetropole Wien ankommt, ist kein Kind mehr und entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen. Kürzlich arbeitslos und ohne die Unterstützung seines Vaters, findet Amadeus eine unwahrscheinliche Verbündete in der jungen Sängerin, die seine Frau werden wird, die feurige Constanze Weber Mozart. Ihre Beziehungen bringen ihn in die Nähe des Hofkomponisten Antonio Salieri und bringen die drei auf einen Kollisionskurs, der schließlich ihr Leben und ihr Vermächtnis für die kommenden Jahre bestimmen wird.Wie das Theaterstück ist auch Bartons Inszenierung frisch, intim und respektlos und fühlt sich zeitweise an, als wären die Figuren selbst am Werk. Das Publikum wird aufgefordert, Zeuge zu werden, wie ein musikalisches Genie von denen, die es am meisten liebten und beneideten, geschaffen und wieder zerstört wird.«Amadeus» wird von Two Cities Television (Teil von STV Studios) in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Paul Gilbert und Megan Spanjian sind Executive Producers für Sky Studios. Michael Jackson («Patrick Melrose») und Stephen Wright («Blue Lights») sind Executive Producers für Two Cities Television. Julian Farino («Giri/Haji») und Alice Seabright («Chloe») werden als Regisseure fungieren. Barton, Sharpe und Farino fungieren auch als Executive Producer. Die Produktion wird voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen. NBCUniversal Global TV Distribution übernimmt den internationalen Vertrieb der Serie.