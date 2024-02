ntv zeichnet Hitlers Untergang nach

TV-News

Der Nachrichtensender hat einen französische Zweiteiler eingekauft.

Der Nachrichtensender ntv startet am Donnerstag, den 21. März 2024, um 20.15 Uhr die neue zweiteilige Reihe. Das Format ist im vergangenen Jahr für das französische Fernsehen produziert worden. Der zweite Teil folgt am 28. März – ebenfalls bei ntv.Sommer 1943: Hitler ist zwei Jahre zuvor in die UdSSR einmarschiert. Er will den Kriegsverlauf ändern, indem er in Kursk einen gigantischen Panzerangriff auf die sowjetischen Streitkräfte startet. Er weiß nicht, dass dies das letzte Mal ist, dass seine Truppen im Osten in die Offensive gehen. Die Landung der Alliierten im Juni 44 veranlasst eine Gruppe deutscher Generäle, Hitler zu töten, der dem Attentat jedoch entkommt, da er mehr denn je davon überzeugt ist, sein tödliches Schicksal fortzusetzen.Monat für Monat zieht sich die Schlinge jedoch unaufhaltsam zu. Von Krankheit geschwächt, in die Enge getrieben und gejagt, verkriecht sich Hitler in seinem Berliner Bunker, sechs Meter unter der Erde. Während alles schreit, dass der Krieg verloren ist, ist er weiterhin davon überzeugt, dass die Vorsehung mit ihm ist, und weigert sich beharrlich, sich zu ergeben und sein Land zur Selbstzerstörung zu verurteilen. Nachdem er Europa in Brand gesetzt und sein eigenes Land auf dem Altar seiner infernalischen Ambitionen geopfert hatte, setzte der Tyrann seinem Leben am 30. April 1945 ein Ende.