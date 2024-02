«Naruto»-Film in Planung

Kino-News

Nach «Avatar» und «One Piece» kommt der nächste Anime-Spielfilm.

Der amerikanische Verleiher Lionsgate hat sich die Rechte angesichert. Der Konzern hat sich die Dienste von «Shang-Chi and the Legends of Ten Rings»-Regisseur Daniel Cretton gesichert, der den Spielfilm inszenieren soll."Es war eine große Ehre, Herrn Kishimoto in Tokio zu treffen und seine weitreichende Vision für sein Werk zu hören", sagte Cretton. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, «Naruto» auf die große Leinwand zu bringen".Masashi Kishimoto sagte: "Als ich von Destins Verpflichtung erfuhr, hatte ich gerade einen seiner Actionfilme gesehen und dachte, er wäre der perfekte Regisseur für «Naruto». Nachdem ich seine anderen Filme gesehen und verstanden hatte, dass seine Stärke darin liegt, solide Dramen über Menschen zu drehen, war ich überzeugt, dass es keinen anderen Regisseur für 'Naruto' gibt"."Als ich Destin traf, stellte ich fest, dass er ein aufgeschlossener Regisseur war, der bereit war, meinen Input zu akzeptieren, und ich war überzeugt, dass wir bei der Produktion zusammenarbeiten könnten", fuhr Kishimoto fort."Einfach gesagt: Der Live-Action-Film «Naruto» wird mit Sicherheit ein Film mit spektakulärer Action und tiefgründigem Drama. Ich kann gar nicht anders, als mich darauf zu freuen." "Dieser Manga-Klassiker wird von Millionen Fans auf der ganzen Welt geliebt, und Destin hat eine Vision für den Film geliefert, von der wir glauben, dass sie sowohl diese riesige Fangemeinde als auch diejenigen, die neu dabei sind, begeistern wird", so Fogelson. "Avi und ich hatten bereits in der Vergangenheit das Vergnügen, zusammenzuarbeiten, und ich weiß, dass wir bei Destin und dem Naruto-Team in den besten Händen sind.