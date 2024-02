Auch RTLZWEI porträtiert Scooter

TV-News

Vor rund einem Jahr war die Hamburger Band um Frontmann H.P. Baxxter bereits Gegenstand einer zweistündigen Netflix-Doku. Im März nimmt sie auch RTLZWEI unter die Lupe.

Im Januar 2023 hat der Streamingdienst Netflix eine zweistündige, von avanti media fiction produzierte Dokumentation über die Hamburger EDM-Band Scooter veröffentlicht. Nun hat auch RTLZWEI eine Doku-Reihe angekündigt, die sich mit dem Trio um Frontmann H.P. Baxxter, dem einzigen konstanten Mitglied seit 1993, beschäftigt. RTLZWEI verspricht mitexklusive Einblicke in das Leben des Scooter-Leaders und seine Arbeit, die es am 16. März um 20:15 Uhr zu sehen gibt.Zusammengerechnet bringt es Scooter auf 500 Wochen in den Single-Charts, 300 Wochen in den Album-Charts und über 100 verliehene Goldene- und Platin-Schallplatten. Der Erfolg beschränkt sich dabei nicht nur auf deutsche Arenen, sondern wird weltweit gefeiert. H.P. Baxxter nimmt das Publikum im Rahmen der RTLZWEI-Dokureihe mit auf eine Reise durch die Zeit mit der Band. 1994 veröffentliche Scooter ihren wohl bis heute bekanntesten Hit „Hyper Hyper", seitdem gelten sie als Ikone der internationalen Dance- und Techno-Szene.Zu sehen gibt es neben dem Archivmaterial auch Aufnahmen von ausverkauften Konzerten. Die Zuschauer erfahren außerdem, wie das Trio neue Songs aufnimmt. Baxxters Schwester Britt kommt zu Wort, sie erinnert sich an die musikalischen Anfänge ihres Bruders. Kollegen wie Songwriterin Leony und Schlagerlegende Vicky Leandros sowie Starkoch Tim Mälzer plaudern aus dem Nähkästchen, was ihren Freund angeht, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt. Die aktuelle Besetzung von Scooter, Marc Blou und Veteran Jay Frog, berichtet zudem freimütig über den Platz in der zweiten Reihe hinter Frontmann H.P., aber auch über den Spaß, den das ganze Projekt immer wieder macht. Produziert wird die Sendung von Maxi Media.