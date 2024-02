RTL verpflichtet Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner als Experten

TV-News

Der ehemalige Teamchef von Haas wird Formel-1-Experte des Kölner Senders.

Günther Steiner, zehn Jahre lang Teamchef des zuletzt erfolglosen Formel-1-Rennstalls Haas, hat nach seinem Abschied aus der Formel 1 im Januar eine neue Aufgabe gefunden. Der Südtiroler, der durch Netflix-Reihe «Drive to Survive» bekannt geworden ist, bleibt dabei aber der Königsklasse des Motorsports verbunden, denn Steiner wird Experte des Free-TV-Senders RTL . Dieser überträgt bekanntlich durch einen Deal mit Sky sieben Formel-1-Rennen in diesem Jahr, das erste bereits in einer Woche am Samstag, den 2. März, aus Bahrain.Die personelle Verpflichtung kommt insofern überraschend, da Günther Steiner dem deutschen Formel-1-Sender der vergangenen Saison, Sky, zuletzt keine Interviews mehr gab und boykottierte den Pay-TV-Sender, bei dem Ralf Schumacher als Experte agiert. Ralf ist bekanntlich der Onkel von Mick Schumacher, der in den Saisons 2021 und 2022 für Haas auf den Rennstrecken unterwegs war. Ihn ersetzte im vergangenen Jahr Nico Hülkenberg, der auch in der kommenden Saison neben dem Dänen Kevin Magnussen in den Haas-Boliden steigen wird.„Mit Günther Steiner ist es uns gelungen, einen langjährigen Manager und Insider der Formel 1 direkt aus dem Paddock vor die RTL-Mikrofone zu holen. Er wird unsere Live-Übertragungen mit aktuellen Einblicken und Klartext bereichern“, erklärt Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, die Steiner als „echten Charakter“ bezeichnete.Günther Steiner freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die Formel 1 ist Wettbewerb auf höchstem Niveau, auf der Rennstrecke und im Fahrerlager. Wie sind die Leistungen der Fahrer zu bewerten und was bedeutet das für die Organisationen dahinter? Ich freue mich darauf, mit diesem starken On-Air-Team diese Prozesse zu durchleuchten und meine Analysen des Renngeschehens zu teilen. Die Fans können von mir erwarten, dass ich meine Meinung klar zur Sprache bringe, so wie sie es von mir gewohnt sind.“ Er verspricht, so zu sein wie immer. „Ich werde sagen, was ich denke, aber logischerweise neutral bleiben. Aber ich spreche schon Klartext. Ich werde versuchen, die Informationen, die ich erhalte, so gut wie möglich an die Zuschauer weiterzugeben.“Seinen ersten RTL-Auftritt hat Günther Steiner beim Saisonauftakt am 1. und 2. März in Bahrain an der Seite von Moderator Florian König. Auch Laura Papendick soll durch einzelne Übertragungen führen, Die Rennen selbst kommentieren Heiko Wasser und Christian Danner. Als Interviewjäger in der Boxengasse fungiert Kai Ebel.