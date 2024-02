«Germanys Next Topmodel» wandert deutlich unter die Zwei-Millionen-Marke

Quotennews

Im Anschluss enttäuschte die Joyn-Reality-Show «Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken» weiterhin.

Die Premiere der 19. Staffel vonholte vor acht Tagen die höchste Reichweite seit dem 21. April 2022, beim umworbenen Publikum verbuchte ProSieben das beste Ergebnis seit 7. April 2022. ProSieben erzielte mit einem Marktanteil von 23,3 Prozent den höchsten Marktanteil innerhalb von 15 Jahren, davon können Werbevermarkter nicht wirklich profitieren. Schließlich nehmen die Reichweiten im linearen Fernsehen ab, weil die Marktanteile nicht andere Dienste wie Mediatheken, Streaming und YouTube umfassen.In der zweiten Folge waren Jean Paul Gaultier und die deutsche Designerin Jasmin Erbas zu Gast. Nur noch 1,67 Millionen Zuschauer sahen zwischen 20.15 und 22.30 Uhr zu, der Gesamtmarktanteil belief sich auf weiterhin gute 6,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauenden wurden 1,02 Millionen Zuschauer ermittelt (Vorwoche: 1,22 Mio.), die Heidi-Klum-Show sicherte sich einen Marktanteil von 18,4 Prozent.Weil ProSieben «red.» aus dem Programm nahm, soll es das Joyn-Originalrichten. Bereits in der vergangenen Woche sackten die Werte im Anschluss an die Topmodel-Suche ab. 0,50 Millionen Menschen sahen Gina-Lisa auf Diogos Geburtstagsparty, bei dem sie Reality-Sternchen Flocke traf, der Marktanteil belief sich auf 3,1 Prozent. Bei den Umworbenen waren 0,27 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil sank auf 7,6 Prozent.Zwischen 23.10 und 23.45 Uhr verzeichnete der Spin-off von «Forsthaus Rampensau Germany» noch 0,32 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bei den jungen Leuten belief sich auf 2,6 Prozent. Die Reichweite in der Zielgruppe sank auf 6,9 Prozent. Schließlich gab es dann noch einmalzu sehen, das taten sich bis 01.50 Uhr noch einmal 0,14 Millionen ein. 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten 6,9 Prozent mit.