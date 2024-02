Natalie will Nele loswerden

Soap-Check

Die junge Frau will sich unbedingt einen Platz in Harrys Herz erobern - im Sat.1-«Küstenrevier».

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Marvin will den Job als Azubi im "Carlas" unbedingt und backt für Carla eine Quiche – leider total versalzen. Carla ist amüsiert und will sich trotzdem für Marvin einsetzen. Doch das hat Franka schon getan: Sie konnte Julius überzeugen, Marvin den Ausbildungsplatz zu geben.Vincent ist zuversichtlich, dass die Scheidung von Natalie schnell über die Bühne gehen wird. Auch sie plant offenbar bereits ihre Abreise, bis sie plötzlich eine vermeintlich schockierende Nachricht erhält. Daraufhin bietet Vincent Natalie an, vorübergehend bei ihm einzuziehen, was Ana sichtlich irritiert. Dabei ahnt das junge Paar nicht, dass all das nur ein weiterer Schachzug ist, um ihr Glück zu zerstören …Lien beendet ihre Beziehung zu Yannick, da sie keine Gefühle für ihn entwickeln konnte. Doch wieso kann sie für ihn nichts empfinden? Naveen und Tina schaffen es nicht, sich zu widerstehen. Ist ein Auszug aus der WG unausweichlich?Als ein Überraschungsbesuch von Matilda ansteht, ist Ute überglücklich, doch Utes Familienglück stört Patrizia. Vivien glaubt zu erkennen, dass auch Easy unter dem Verlust des Viererleihs leidet und will ihn trösten. Damit setzt sie Easys schlechtes Gewissen gewaltig unter Druck. Als Theo sich distanziert verhält, befürchtet Britta, dass ihr letzter Streit doch noch Spätfolgen hat. Dabei will Theo ihr nur etwas beweisen.Ava und Deniz legen ihren Konflikt vorerst bei und freuen sich auf die WM. Als Justus ein romantisches Date mit Jenny nachholen will, macht ihm das Forschungsprojekt im Krankenhaus einen Strich durch die Rechnung... Kilian will seine Gefühle zu Hanna durch Geschenke beweisen, doch bei Hanna kommt dieses Signal falsch an.Als Lilly mit leichter Übelkeit kämpft, macht sie einen Schwangerschaftstest. Doch dann wird sie zu einem Notfall ins Krankenhaus gerufen und das Ergebnis gerät in Nihats Hände. Was wird der Test anzeigen? Lukas kämpft weiter mit seiner Enttäuschung bezüglich Gerner. Ausgerechnet Moritz springt für Gerner in die Bresche. Wird das etwas bei Lukas bewirken?Die verletzte Natalie schmiedet einen Plan, um Nele loszuwerden und selbst den Platz in Harrys Herzen einnehmen zu können. Und auch Jasmin und Benni sind sich ihrer tiefen Gefühle füreinander bewusst. Aber besonders Jasmin hat Angst, dass sie seine Erwartungen nicht erfüllen kann. In Küstritz wurde ein Teenager entführt, doch Hanna und Tia stoßen auf Ungereimtheiten in seiner Familiengeschichte.Paula ist verzweifelt auf der Suche nach einem Geschenk für Mesuts Geburtstag am nächsten Tag. Sie ist überglücklich, als sie doch noch fündig wird und günstig ein geiles Fahrrad für ihn kaufen kann. Doch leider erwischt Mesut Paula dabei, wie sie das sperrige Geschenk verstecken will. Die Überraschung ist erst einmal dahin. Mesuts übertrieben euphorische Reaktion sorgt allerdings dafür, dass Paulas Stimmung sich wieder bessert. Sie überreicht ihm das Präsent sofort und Mesut unternimmt bereits wenig später eine Probefahrt. Dabei geht er jedoch verloren. Paula und die anderen Gäste, die eigentlich mit ihm in seinen Geburtstag reinfeiern wollten, warten vergeblich auf Mesut. Noch ahnen sie nicht, dass er von der Polizei angehalten wurde und sich bei der Kontrolle herausgestellt hat, dass das Fahrrad gestohlen ist.Peggy ist hin- und hergerissen, ob sie tatsächlich eine Meisterausbildung beginnen soll. Sie glaubt, es ist keine gute Idee, da sie Joe nicht allein im Möllers lassen will. Ohne sie würde er sich nur wieder im Restaurant überarbeiten. Rick versucht, sie von der Bedeutung dieser Chance zu überzeugen, aber es ist letztendlich Sami, der Peggy zum intensiven Nachdenken anregt. Er entlockt ihr schließlich auch den wahren Grund für ihr zögerliches Verhalten: Sie hat große Angst davor, bei der Ausbildung zu scheitern…