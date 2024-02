Holla, die Waldfee: «Wer isses?» mit 11,3 Prozent

Quotennews

Klaas Heufer-Umlauf holte im Anschluss mittelmäßige Werte.

Am Dienstagabend startete eine weitere von Steven Gätjen moderierte Sendung, die auf den Namenhörte. Ralf Schmitz und Chris Tall bekommen wöchentlich andere Unterstützung, in der Auftaktsendung waren Ex-«red!»-Moderatorin Vivianne Geppert und Werbeikone Verona Pooth zu Gast. Wie der Name schon verrät, müssen die Teams Schmitz und Tall Menschen richtig einschätzen.Die Premiere der neuen Show lockte 1,17 Millionen Menschen ab drei Jahren an, die Sendung, die zwischen 20.15 und 22.50 Uhr ausgestrahlt wurde, sicherte sich einen Marktanteil von 5,0 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen fuhr ProSieben 0,55 Millionen ein, sodass die in Köln produzierte Ausgabe auf einen Marktanteil von 11,3 Prozent kam.70 Minuten Sendezeit bekamserviert. Die Late-Night-Show aus Berlin holte sich 0,37 Millionen Zuschauer, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) entdeckte einen Marktanteil von 3,1 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,20 Millionen geholt, das sorgte für 7,8 Prozent. Schließlich zeigte ProSieben noch die Vorwochenausgabe von, die noch einmal weitere 0,14 Millionen Zuschauer abholte. In der Zielgruppe nahm man aber nur 3,8 Prozent Marktanteil mit.