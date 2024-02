Primetime-Check

«Zielfahnder» gegen Roland Kaiser. «James Bond» gegen «Transporter». Und wie startet «Schlag den Besten» bei RTL?

Das Erste eröffnete den Samstagabend mit dem Krimi «Zielfahnder - Polarjagd» und lockte damit 5,45 Millionen Zuschauer, was starken 21,6 Prozent Marktanteil entsprach. 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten gleichzeitig nicht mehr als annehmbare 9,1 Prozent. Mit «Der Irland-Krimi: Mädchenjäger» sank die Reichweite auf 2,57 Millionen Menschen und es waren noch 11,7 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,19 Millionen Jüngeren waren auf magere 3,9 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Das ZDF war mit der Show «Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser» etwas weniger erfolgreich und begeisterte 4,41 Millionen Menschen, was dennoch guten 18,7 Prozent Marktanteil glich. 0,50 Millionen Jüngere landeten mit 10,0 Prozent im deutlich grünen Bereich. Im Anschluss lag die Zuschauerzahl mit einer Ausgabe «heute journal» bei 2,73 Millionen Interessenten sowie 0,27 Millionen Jüngeren. Hier wurden hohe 16,4 sowie passable 6,6 Prozent Marktanteil ermittelt.RTL hatte «Schlag den Besten» im Programm und fesselte 2,08 Millionen Begeisterte an die Bildschirme. Auch 0,74 Millionen Umworbene schalteten für das Programm ein. Dies resultierte in guten 9,5 Prozent bei allen und noch besseren 15,4 Prozent bei den Umworbenen. Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr auf «The Mitchells vs. The Machines» und erreichte nur 0,55 Millionen Neugierige sowie eine kaum annehmbare Quote von 2,2 Prozent. Ähnlich lief es in der Zielgruppe mit 0,22 Millionen Fernsehzuschauern, die mäßige 4,3 Prozent zustande brachten.Bei ProSieben erreichte «James Bond 007 - Man lebt nur zweimal» 1,06 Millionen Fans. Dies bedeutete eine gute Sehbeteiligung von 4,4 Prozent, während in der Zielgruppe 6,7 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Folglich saßen 0,34 Millionen der Umworbenen vor dem Bildschirm. RTLZWEI war mit dem Klassiker «American Pie» an diesem Abend wenig erfolgreich und lockte lediglich 0,42 Millionen Interessenten, die schwache 1,7 Prozent Marktanteil verbuchten. In der Zielgruppe erreichte der Sender mit 0,32 Millionen jüngeren Zuschauern deutlich schönere 6,2 Prozent Marktanteil.Die Serie «FBI: Special Crime Unit» war bei Kabel Eins ab der Primetime mit vier Folgen im Programm und überzeugte 0,57, 054, 0,51 und 0,50 Millionen Zuschauern. Somit lag die Quote bei 2,3, 2,2, 2,4 und 3,4 Prozent. In der Zielgruppe landete der Marktanteil bei 1,6, 1,9, 1,9 und 3,0 Prozent. Bei VOX lief der Statham-Film «Transporter 3», der 1,0 Millionen Neugierige begeisterte. Die Quote lag folglich bei guten 4,1 Prozent. Bei den 0,32 Millionen Werberelevanten wurde eine ebenfalls gute Sehbeteiligung von 6,2 Prozent eingefahren.