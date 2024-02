Erster «Queen of Tears»-Trailer

International

Die südkoreanische Serie erscheint am 9. März bei Netflix.

Netflix serviert weiterhin Liebesgeschichten, die das Herz zum Singen bringen, und solche, in denen Feinde zu Liebenden werden. Captivating the King spielt vor einem historischen Hintergrund und erforscht die Liebe in einem Go-Spiel, während die moderneein entfremdetes Paar wieder zusammenführt und die lang erwartete Rückkehr von Kim Soo-hyun («It's Okay Not to Be Okay») und Kim Ji-won («My Liberation Notes») in das Genre markiert.Hinter der Serie stehen Studio Dragon, Culture Depot und Showrunners. Der Pay-TV-Sender tvN hat ein Budget von 40 Millionen Won genehmigt. In Südkorea startet die neue Serie am 9. März und wird jeden Samstag und Sonntag ab 21.20 Uhr ausgestrahlt.Kim Soo-hyun spielt Baek Hyun-woo, den Ehemann von Hae-in, der Rechtsdirektor der Queens Group ist. Er ist Anwalt, hat an einer angesehenen Universität studiert und wurde in Yongdu-ri, einer ländlichen Gegend, geboren. Hong Hae-in (Kim Ji-won) ist die Managerin des Queens Department Store, ein Chaebol der dritten Generation und Tochter der Queens Group Familie. Park Sung-hoon spielt Yoon Eun-seong, einen ehemaligen Wall-Street-Analysten und M&A-Experten. Er ist ebenfalls ein berühmter Investor, der nach Korea zurückkehrt und beginnt, eine Beziehung zur Familie der Queens Group aufzubauen. Kwak Dong-yeon spielt Hong Soo-cheol: Hae-ins jüngerer Bruder, der CEO von Queens Mart ist.