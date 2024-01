Paramount dreht «Star Trek: Section 31»

Kino-News

Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh spielt in dem Film die Hauptrolle.

Paramount+ gab bekannt, dass in Toronto die Produktion vonbegonnen hat, einem Original-Film-Event mit Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh in der Hauptrolle. In dem Film wird Yeoh ihre von den Fans geliebte Rolle als Imperatorin Philippa Georgiou - eine Figur, die sie in der ersten Staffel von «Star Trek: Discovery» spielte - wieder aufnehmen, die sich einer geheimen Abteilung der Sternenflotte anschließt. Sie hat den Auftrag, die Vereinigte Föderation der Planeten zu beschützen, muss sich aber auch den Sünden ihrer Vergangenheit stellen.Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Omari Hardwick («Power»), Kacey Rohl («Hannibal»), Emmy-Gewinner Sam Richardson («Ted Lasso»), Sven Ruygrok («One Piece»), Robert Kazinsky («Pacific Rim»), Humberly Gonzalez («Ginny & Georgia») und James Hiroyuki Liao («Barry») zur Besetzung des Original-Film-Events gehören."Und wir gehen ins Rennen! Wir sind begeistert, dass die Dreharbeiten zu «Star Trek: Section 31» begonnen haben", so der ausführende Produzent Alex Kurtzman. "Wir heißen unsere unglaubliche Besetzung neuer Charaktere willkommen, die unsere geliebte Michelle Yeoh bei ihrem nächsten wilden Abenteuer im «Trek»-Universum begleiten."