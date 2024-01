«2. Bundesliga»: Schwache Live-Bilder am Mittag - «IBES» rettet am Abend

Quotennews

Live-Fußball aus deutschen Ligen im Free-TV? Das werden viele jüngere Zuschauer nur aus Erzählungen kennen. Doch RTL holt mit Sky das Angebot ins TV - am Abend dominiert «IBES». Zum Glück!

Live-Fußball aus dem deutschen Liga-Betrieb im Free-TV? Da wird es nicht wenige TV-Zuschauer geben, die das gar nicht mehr wirklich kennen. Verstecken sich doch heutzutage die Bundesligen eher bei DAZN, Sky, MagentaTV oder anderen Streaminganbietern. Zum Auftakt der Rückrunde der «2. Bundesliga» macht RTL den nächsten Schritt in Richtung Sportangebot und schickt «Die Konferenz» live über den Äther. Das gewissermaßen historische Event moderierte Laura Papendick mit Felix Kroos, kommentiert wird in den drei Sonntags-Partien von gewohnten Sky-Kommentatoren. Das überrascht nicht, Sky und RTL ginge ja kürzlich eine mehrjährige Zusammenarbeit ein.Was überraschen wird, ist das schwache Interesse an der Übertragung. Die Konferenz aus «Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf», «SC Paderborn - SpVgg Greuther Fürth» und «1. FC Magdeburg - SV Wehen Wiesbaden» lockt in den jeweils ersten Halbzeiten nur 0,49 Millionen Zuschauer zum RTL-Mittagsprogramm, der Marktanteil liegt bei 3,5 Prozent. Die klassische Zielgruppe funktioniert mit 0,16 Millionen Umworbenen ebenfalls nicht, hier brachte das Angebot einen Marktanteil von 5,3 Prozent ein. In den zweiten Hälften der Partien ergeben sich etwas bessere 0,59 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe steigert sich auf 0,18 Millionen. Damit schließt RTL das erste Kapitel Live-2. Bundesliga-Konferenz mit 3,9 und 5,8 Prozent an den Märkten.Nach dem Fußball-Mittag ging es am Abend zur dritten Primetime-Runde von. Nachdem RTL bereits von Freitag auf Samstag eine ganze Million Zuschauer verloren hatte, lief der Sonntag mit 4,10 Millionen Zuschauern wieder etwas erfolgreich. Es überzeugt der Marktanteil von 13,3 Prozent, die Zielgruppe funktionierte mit 1,87 Millionen Werberelevanten, hier kam ein Marktanteil von 25,5 Prozent auf.