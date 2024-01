Mario Barth setzt sich trotz Wiederholung an die Spitze der privaten Sender

Quotennews

Zumindest auf dem Gesamtmarkt war kein Vorbeikommen an dem Format. «TV total» führte hingegen die Zielgruppe an.



RTL setzte zur gestrigen Primetime auf eine Wiederholung der Show. Die Sonderausgabe, welche erstmals im November 2022 zu sehen gewesen war, berichtete unter anderem vom Grünflächenausgleich für die A20. Sieben Millionen Euro sollen hier für die Begrünung eines ehemaligen Truppenübungsplatzes verwendet werde, doch diese Aufgabe hat die Natur bereits übernommen und selbst ein Biotop erschaffen. Auch der Regulierungswahn in der EU wurde aufgegriffen, welcher seit 2010 auch die Pizza Napoletana schützt.Bei der Erstausstrahlung hatten sich 2,13 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm eingefunden. Dies entsprach hohen 8,4 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,69 Millionen Jüngeren wurde eine gute Quote von 11,8 Prozent eingefahren. Mit 1,91 Millionen Zuschauern kam jedoch auch die Wiederholung erneut sehr gut an und war somit unter den privaten Sendern das gefragteste Programm zur Priemtime. Für RTL bedeutete dies einen soliden Marktanteil von 7,1 Prozent. Die 0,48 Millionen Umworbenen waren mit akzeptablen 7,5 Prozent jedoch etwas zurückgefallen.ProSieben widmete dir Mittwochsprimetime wie gewohnt. Die erste Folge im neuen Jahr knüpfte mit 1,28 Millionen Zusehenden an die vorherige mit 1,29 Millionen Interessenten an. So sank der Marktanteil nur geringfügig von 4,9 auf 4,7 Prozent. Das jüngere Publikum vergrößerte sich sogar von zuletzt 0,68 auf 0,79 Millionen Menschen. Allerdings sank die Quote dennoch von 12,4 auf weiterhin starke 12,3 Prozent.