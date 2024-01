Max beendet «Julia»

US-Fernsehen

Die Serie um das Leben von Julia Child wird nicht fortgesetzt.

Der Streamingdienst Max von Warner Bros. Discovery wird die Serienicht fortsetzen. Das Format basiert auf der Köchin und Autorin zahlreicher Kochbücher Julia Child, die mit ihrer Fernsehsendung «The French Chef» die französische Küche bekannt machte."Wir fühlen uns sehr geehrt, mit Chris Keyser, Daniel Goldfarb und ihrem meisterhaften Kreativteam sowie der dynamischen Besetzung, angeführt von Sarah Lancashire, bei der Entwicklung von «Julia» zusammengearbeitet zu haben", sagte ein Sprecher von Max in einem Statement. "Dank ihrer wunderbaren Arbeit an zwei Staffeln dieser warmherzigen, sinnlichen und inspirierenden Serie können wir das unglaubliche Erbe von Julia Child für immer feiern."Die Serie wurde von Daniel Goldfarb kreiert, der auch als ausführender Produzent fungierte. Als ausführender Produzent und Showrunner fungierte Chris Keyser. Erwin Stoff von 3 Arts Entertainment, Kimberly Carver, Charles McDougall, Donna Bloom und Erica Lipez waren ebenfalls ausführende Produzenten. Für die Julia Child Foundation for Gastronomy and the Culinary Arts war Todd Schulkin als beratender Produzent tätig. Lionsgate Television und 3 Arts waren die Produzenten.