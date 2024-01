20.15 Uhr-Folge von «Criminal Minds: Evolution» fällt unter die Millionen-Marke

Quotennews

Die zweite Episode lief überraschend stark. «Das Küstenrevier» kann keine positive Quotenentwicklung verzeichnen.

Werktäglich um 18.00 Uhr setzt Sat.1 auch weiterhin auf. Obwohl die Reality-Dokumentation kein Quotengarant ist, hält man in Unterföhring an Ergebnissen wie am Dienstag mit 0,44 Millionen Zuschauern und 2,5 Prozent Marktanteil fest. In der Zielgruppe fuhr man 0,17 Millionen und 5,9 Prozent Marktanteil ein.Um 19.00 Uhr folgte, in dem Alex in das Marina Ressort einsteigen sollte. Unterdessen versuchte Bürgermeisterin Natalie, dass erste Date zwischen Harry und Nele zu sabotieren. Die 45-minütige Serie erreichte mit diesen Storylines 0,52 Millionen Zuschauer und fuhr 2,4 Prozent Marktanteil ein. Die Sendung von Pyjama Pictures erreichte 0,11 Millionen Werberelevante, die 2,9 Prozent Marktanteil brachte. Dieinformierte dann 0,72 Millionen Zuschauer, wovon 0,27 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil wurde auf 2,9 Prozent bei allen beziffert, bei den jungen Leuten fuhr man 5,5 Prozent Marktanteil ein.Die ersten vier-Folgen hatten 1,17, 1,26, 1,02 und 1,09 Millionen Zuschauer. Am Dienstagabend fuhr die Gemeinschaftsproduktion von ABC Signature und CBS Studios 0,93 und 1,10 Millionen ein. Zunächst holte „Bis Mitternacht“ 0,36 Millionen Werberelevante und brachte es auf 6,7 Prozent, danach sicherte sich „Erlernte Hilflosigkeit“ überraschend gute 0,43 Millionen und 8,7 Prozent. Zwei alte-Geschichten erreichten noch 3,3 und 3,7 Prozent.