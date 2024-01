CBS schaut Superbowl-Spots an

US-Fernsehen

Am Freitagabend vor dem Sport-Fest kommt das alljährliche Special.

, ein interaktives Special, bei dem die Zuschauer LIVE abstimmen, um den ultimativen Super Bowl-Werbespot zu küren, wird am Freitag, den 9. Februar um 20.00 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt. Das Special wird von Boomer Esiason, Analyst bei CBS Sports' «The NFL Today», und der Schauspielerin Daniela Ruah moderiert und aus dem Allegiant Stadium in Las Vegas, dem Austragungsort des Super Bowl LVIII, gesendet.Das Special, das bereits zum 23. Mal ausgestrahlt wird, macht sich auf den Weg nach Las Vegas, dem Austragungsort des Super Bowl LVIII, um den ultimativen Super-Bowl-Werbespot-Champion zu krönen. In seiner langen Geschichte haben zwölf verschiedene Super Bowl-Werbespots entweder den ersten oder den zweiten Platz in der Zuschauerabstimmung belegt. Esiason und Ruah werden diese Finalisten in einem ultimativen Countdown einstufen, bevor sie ihre beiden Top-Favoriten bekannt geben. Am Ende der Show entscheiden die Zuschauer in einer LIVE-Online-Abstimmung über den Gewinner.Die Sendung zeigt kultige Werbespots wie Mean Joe von Coke, Lamb Streaker von Budweiser und das E*Trade Baby. Kevin Frazier, Co-Moderator von «Entertainment Tonight», kehrt als langjähriger Mitarbeiter mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen und Vorschauen auf die Super-Bowl-Spots 2024 zurück, darunter die Rückkehr der Budweiser Clydesdales.Die Show wird von Film 45 und JUMA Entertainment produziert. Robert Horowitz ist ausführender Produzent für JUMA Entertainment, und Ben Bitonti und Tony Lanni sind ausführende Produzenten für Film 45. Robert Dalrymple, Eric Smith und Dino Shorte sind die Produzenten.