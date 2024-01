Neuseeländisches Serie landet bei AMC

US-Fernsehen

In Australien hat Paramount mit seinem Streamingdienst zugeschlagen.

Die neuseeländische Seriewird mit zwei Episoden am Donnerstag, den 15. Februar auf Sundance Now und AMC+ ihre Premiere feiern, weitere Episoden folgen wöchentlich auf beiden Plattformen. Das Drama mit sechs Episoden erzählt die (größtenteils) wahre Geschichte, wie die komischste Bande, die sich je zusammengetan hat, Meth im Wert von einer halben Milliarde Dollar an die neuseeländische Küste - und fast auf den Markt - gebracht hat. Und sie wären auch damit durchgekommen, wenn da nicht ein nerviger 70-jähriger Māori-Dieselmechaniker und seine Wassergymnastik lehrende Frau gewesen wären...Der Dieselmechaniker Ed (Temuera Morrison, «The Mandalorian») und seine Wassergymnastiklehrerin Heather (Robyn Malcolm, «Blackbird») führen ein ruhiges Leben mit ihren geliebten Hunden im hohen Norden. Als der lukrative Drogendeal einer tongaisch-australischen Bande mit einem globalen Kartell schiefgeht, sitzen sie mit 500 kg Meth und einer Ladung Lügen auf dem Trockenen. Sie ziehen unwissentlich das gewöhnliche Kiwi-Paar Ed und Heather in ihr zunehmend verzweifeltes Streben nach ihrem ultimativen Zahltag hinein. Inmitten der Absurdität müssen Ed und Heather durch tückische Gewässer navigieren, in der Hoffnung, sowohl die Bande zu vereiteln als auch die lächerliche Tortur zu überleben.«Far North» ist eine Saga des Scheiterns, in der ganz normale Menschen versuchen, den bisher größten Drogendeal eines internationalen Drogenkartells im Pazifik zu vereiteln; die Polizisten stolpern über sich selbst; und die Gangster jagen einem Zahltag ohne jegliche Diskretion hinterher - und hinterlassen eine Spur der Verwüstung, die man vom Weltraum aus sehen kann.Die Serie wurde von David White («This Town», «Meat») geschrieben, inszeniert und produziert. Kelly Martin und Sally Campbell fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Produziert wird die Serie von South Pacific Pictures und White Balance Pictures. All3Media kümmert sich um den internationalen Vertrieb.