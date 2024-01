Debattenformat «Die 100» wird fortgesetzt

TV-News

Im Rahmen einer Dialog-Initiative des WDR hat Ingo Zamperoni das Debattenformat erstmals im November moderiert.

Das WDR Fernsehen und NDR Fernsehen hatten Ende November erstmals zwei Folgen des Debattenformatsausgestrahlt, das von «Tagesthemen»-Moderator Ingo Zamperoni moderiert wurde. Wie der WDR nun mitteilte, will man im Jahr 2024 an der Sendung festhalten und plant weitere Ausgaben. Genaue Details ließ der Sender aber noch offen.WDR-Intendant Tom Buhrow zeigte sich aber begeistert von der Gemeinschaftsproduktion mit dem NDR: „Die Sendung hat großartig funktioniert und ist sehr gut angenommen worden. Sie passt gut zu uns, da sie einer der Hauptaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entspricht – nämlich eine konstruktive Debattenkultur zu fördern, in der es nicht um Empörung geht, sondern um Meinungsvielfalt und sachliche Diskussion.“Darüber hinaus sind weitere „Mitmischen!“-Veranstaltungen geplant, die erstmals im Dezember im Rahmen von «Mitmischen! beim Weltspiegel» durchgeführt wurde. Der WDR gibt an, dass damals mehr als 500 Menschen aus ganz Deutschland mit der «Weltspiegel»-Redaktion und anschließend mit den Korrespondenten-Teams von 15 ARD-Auslandsstudios zusammengetroffen seien. Für 2024 sind weitere „Mitmischen!“-Veranstaltungen angedacht, etwa wieder auf ARD-Ebene mit dem «Weltspiegel». Im WDR würde Michael Worringen,Projektleiter ARD-Zukunftsdialog, 2024 solche Dialogangebote gerne auch mit einer oder mehreren «WDR-Lokalzeiten» veranstalten.Auch abseits des Programms setzt sich der WDR für einen intensiven Dialog mit dem Publikum ein. Bei «Pflege trifft WDR» im November 2023 waren 50 Personen, die im weitesten Sinne mit Pflege zu tun hatten, ins WDR-Studio Düsseldorf eingeladen, um mit WDR-Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. „Die Reaktionen waren durchweg sehr positiv. Deshalb wollen wir im neuen Jahr unter anderem vier bis fünf weitere «... trifft WDR»-Veranstaltungen durchführen. Ich denke an den Austausch mit der Polizei und/oder Rettungskräften oder mit Vertreterinnen und Vertretern der Landwirtschaft“, so Worringen, der diese Veranstaltungen konzipiert, organisiert und durchführt. „Ziel unserer Dialog-Veranstaltungen ist es, das gegenseitige Verständnis zu fördern und für Vertrauen zu werben, denn das ist die Basis für Glaubwürdigkeit“, so WDR-Intendant Tom Buhrow.