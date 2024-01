Frauen-Wrestling erweitert RTL+-Portfolio

TV-News

Der Streamingdienst plant eine sechsteilige Doku-Reihe über das Frauen-Wrestling in Deutschland und zeigt die US-Show «WOW – Women Of Wrestling».

Der Wrestling-Sport hat zahlreiche Ikonen wie bespielsweise John Cena oder Dwayne Johnson hervorgebracht, die längst nicht nur in ihrem Sport berühmt sind. Doch eine reine Männer-Domäne ist das Wrestling keinesfalls, wie die Frauen-Wrestling-Liga «GLOW» (Gorgeous Ladies of Wrestling) beweist, die in der gleichnamigen Netflix-Serie porträtiert wurde. Nun kommen die athletischen Frauen der inzwischen unter dem Titel(Women of Wrestling“ vermarkteten Liga nach Deutschland. RTL+ hat sich die Ausstrahlungsrechte an den 52 Episoden der achten Staffel gesichert, in denen pro Folge vier Matches gekämpft werden.Start der Serie ist der 7. Februar. An jenem Tag schlägt auch ein zweites Format bei RTL+ auf. Dabei handelt es sich um eine sechsteilige Doku-Reihe über den Sport in Deutschland, wo das Frauen-Wrestling noch in den Kinderschuhen steckt. Laut dreier starker Frauen soll sich das nun aber ändern.Die Doku-Serie begleitet Laura aka Baby Allison, die aktuell zu einer der besten deutschen Westlerinnen zählt und sich in Japan, dem Land des Frauenwrestlings, beweisen möchte. Außerdem stehen Newcomerin Paula aka Loki, die sich einen festen Platz im Ring sichern will und Promoterin Jazzy im Mittelpunkt. Jazzy war als Alpha Female eine weltweit erfolgreiche Wrestlerin und möchte jetzt reine Frauen-Wrestling-Shows organisieren.