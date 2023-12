Brad Ingelsby Projekt mit weiteren Darstellern

US-Fernsehen

Fabien Frankel und Alison Oliver haben einen Vertrag unterschrieben.

Der Schöpfer von «Mare of Easttown», Brad Ingelsby, konnte ein neues Projekt bei HBO platzieren. Inzwischen konnten mit Fabian Frankel und Alison Oliver zwei weitere Schauspieler gewonnen werden. Neben Mark Ruffalo sind bereits Tom Pelphrey, Emilia Jones, Thuso Mbedu, Raúl Castillo, Jamie McShane und Sam Keeley an Bord.Schauplatz der Serie ist ein Arbeiterviertel außerhalb von Philadelphia, wo der FBI-Agent Tom (Mark Ruffalo) eine Task Force leitet, um eine Serie von Raubüberfällen auf Drogendealer zu stoppen, die von einem ahnungslosen Familienvater angeführt wird. In seiner Rolle wird Frankel Anthony spielen, ein wichtiges Mitglied von Toms Einsatzgruppe. Der Schauspieler war zuletzt als Ser Criston Cole in «Game of Thrones» zu sehen und wirkte auch in der Netflix/BBC-Koproduktion «The Serpent» mit. Oliver Lizzie spielt eine unterdurchschnittliche Polizistin, die in das Team von Tom aufgenommen wird. Tom war zuletzt in «Saltburn» zu sehen.Die Serie wird von Ingelsby geschrieben und von Jeremiah Zagar und Salli Richardson-Whitfield inszeniert. Neben Ruffalo, David Crockett und den Wiip-Mitarbeitern Paul Lee und Mark Roybal fungieren alle drei als ausführende Produzenten. Nicole Jordan-Webber und Jeremy Yaches von Public Record sind Co-Produzenten.