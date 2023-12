«The Regime» startet im März

US-Fernsehen

Die sechsteilige HBO-Original-Seriemit der Oscar-Preisträgerin Kate Winslet in der Hauptrolle, dem Drehbuch von Will Tracy und der Regie von Stephen Frears und Jessica Hobbs, wird am Sonntag, 3. März auf HBO Premiere haben und auf Max als Stream verfügbar sein. Zudem wird die Serie in der Nacht bei Sky Deutschland freigeschaltet.«The Regime» erzählt die Geschichte eines Jahres in den Mauern des Palastes eines modernen europäischen Regimes, das sich zu enträtseln beginnt. Neben Kate Winslet sind auch Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton und Hugh Grant dabei. Die ausführenden Produzenten sind Will Tracy, der auch als Showrunner und Autor fungiert, Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears und Jessica Hobbs. Drehbuchautoren sind Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart und Jen Spyra.Das Projekt wurde im Juli 2022 von HBO angekündigt. Die Miniserie könnte Winslets vierte Hauptrolle in einer HBO-Dramaserie sein, nach «Mildred Pierce», «Mare of Easttown» und möglicherweise auch dem kommenden Drama «Trust», das auf dem gleichnamigen Roman von Hernan Díaz basiert. Im April 2023 wurde offiziell bekannt gegeben, dass sich der Arbeitstitel des Projekts von «The Palace» zu «The Regime» geändert hat.