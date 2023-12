«The Impact New York» beginnt im Januar

US-Fernsehen

Die neue Reality-Sendung ist ab 22. Januar bei VH1 zu sehen.

VH1 gibt grünes Licht für, die nächste Serie des beliebten Franchises «The Impact» von den ausführenden Produzenten Entertainment One (eOne) und Quality Films, dem Film- und Fernsehzweig des Powerhouse-Plattenlabels Quality Control Music, das hinter der erfolgreichen BET+ Originalserie «The Impact Atlanta» steht.Die neue Serie feiert am Montag, den 22. Januar 2024, um 21 Uhr auf VH1 Premiere. Wenn es um Kultur, Mode, Musik und Finanzen geht, gibt es keine andere Stadt, die mit New York vergleichbar ist. Diese einstündige Serie gibt den Zuschauern einen Einblick in das dynamische Leben von New Yorks Top-Influencern in den Bereichen Wirtschaft, Musik, Schönheit und Mode. Die Zuschauer werden nicht nur Zeuge ihrer kreativen Prozesse, Vorbereitungen und riskanten Geschäftsabschlüsse, sondern können auch hinter die perfekt kuratierten Social-Media-Persönlichkeiten der Darsteller blicken.«The Impact New York» erforscht ihre privaten und beruflichen Kämpfe, während sie Beziehungen, Elternschaft und zwischenmenschliche Dramen unter einen Hut bringen. Für diese Influencer steht alles auf dem Spiel, um in dieser wettbewerbsorientierten Welt der Medieneindrücke, Partnerschaften und Markenwahrnehmung an der Spitze zu bleiben.Die Serie wird von Tara Long, Gennifer Gardiner und Tom Danon für Entertainment One (eOne), 'P' Thomas, Kevin 'Coach K' Lee und Brian Sher für Quality Films und Karam Gill produziert. Für VH1 fungieren Tiffany Lea Williams, Angela Aguilera, James Knox und Ia Robinson als ausführende Produzenten. Anthony Sylvester fungiert als Showrunner/EP. Die Serie wird außerdem von Kim Osorio und Cecily Deutsch produziert.