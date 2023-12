Starz setzt «Shining Vale» ab

US-Fernsehen

Die Horror-Comedy wird auch vom Streaming-Dienst des Senders verschwinden.

Für die Macher vonist Weihnachten gelaufen: Nur wenige Tage vor den Feiertagen gab der Pay-TV-Sender Starz zu, dass es keine dritte Staffel geben wird. Jeff Astrof hatte jedoch im Vorfeld positive Signale erhalten, weshalb er bereits mit dem Schreiben der Drehbücher begonnen hatte.Das Finale der zweiten Staffel wurde bereits am 1. Dezember 2023 ausgestrahlt. «Shining Vale» wurde von Warner Bros. Television produziert. Bereits am 31. Dezember 2023 wird die Horrorkomödie aus dem Angebot des Streamingdienstes von Starz verschwinden. Astrof teilte die Nachricht am Mittwoch auf Instagram mit, wo er ein Foto der Schauspieler mit der Bildunterschrift "Was für eine Freude es war, an dieser Serie zu arbeiten. Nicht ein schlechter Tag. Bitte schaut euch die (limitierte) STARZ-Serie Shining Vale bis zum 31. Dezember an."In einem exklusiven Statement gegenüber „Variety“ sagte Astrof: "Angesichts all der wirklich herzzerreißenden Nachrichten, die gerade in der Welt passieren, wäre es unangebracht zu sagen, dass ich untröstlich darüber bin, dass Starz «Shining Vale» nicht für eine dritte Staffel übernimmt. Aber ich habe kein Problem damit, zu sagen, dass ich niedergeschmettert und zutiefst traurig über diese Nachricht bin. Für die Schauspieler ist es ein Jahr her, dass wir die Serie beendet haben, aber ich habe an Staffel 3 gearbeitet, bis ich letzte Woche die Nachricht hörte".