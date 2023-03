Aus «The Never Game» wird «Tracker»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie geht erst in der kommenden Saison auf Sendung.

CBS gab bekannt, dass die neue Dramaserie mit Justin Hartley in der Hauptrolle und als ausführender Produzent, die bisher als «The Never Game» bekannt war, inumbenannt wurde. Die Ausstrahlung von «Tracker» ist für die TV-Saison 2023/2024 geplant.In «Tracker» spielt Hartley den einsamen Überlebenskünstler Colter Shaw, der als "Belohnungssucher" durch das Land streift und seine Fähigkeiten als Fährtenleser einsetzt, um Privatleuten und Strafverfolgungsbehörden bei der Lösung aller möglichen Rätsel zu helfen, während er sich gleichzeitig mit seiner eigenen zerrütteten Familie auseinandersetzen muss. Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise und Fiona Rene spielen ebenfalls mit. Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman „The Never Game“ von Jeffery Deaver.Die Serie wird von 20th Television produziert. Neben Hartley sind auch Ken Olin, Ben H. Winters und Hilary Weisman Graham als ausführende Produzenten für 20th Television tätig. Olin führte bei dem Pilotfilm nach einem von Winters geschriebenen Drehbuch Regie.