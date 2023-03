Judy Greer geht zu «Drop-Off»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin aus «Reboot» bleibt somit bei Disney.

Judy Greer hat sich der festen Besetzung der ABC-Serie(Arbeitstitel) angeschlossen, wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ berrichtet. Sie wird Amanda spielen, die selbstbewusste, überorganisierte Mutter, die scheinbar alles im Griff hat und den inneren Kreis an der Schule von Julias Kindern leitet. Sie ist eine Expertin in der Kunst des Kompliments, das eigentlich eine Beleidigung ist. Amanda, die normalerweise in den Schulferien mit den Müttern einen Babysitter-Tausch vereinbart, tauscht mit Julia, die sich bereit erklärt, auf ihre Kinder aufzupassen, während Amanda eine ihrer berühmten Dinnerpartys vorbereitet... was für Julia in einer Katastrophe endet.Sie gesellt sich zu der bereits angekündigten Ellie Kemper, die die Hauptrolle der Julia spielt, einer berufstätigen Mutter, bei der nichts funktioniert und die sich auf die Suche nach ihrem Dorf macht. Bei der Serie handelt es sich um die amerikanische Adaption der britischen Komödie «Motherland».In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Mit der Hilfe ihrer neuen Freunde Calvin und Liz entdeckt Julia, dass es ihr gelingen könnte, Arbeit und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Dies ist eine Komödie für jeden, der seine Kinder in der Schule abgesetzt hat, aufatmete und dann feststellte, dass es Sonntag ist."