Sat.1 versteckt «The Lead»

TV-News

Die Free-TV-Premiere ist in der Nacht zum 7. April um 02.15 Uhr zu sehen.

Was ist nur los bei ProSiebenSat.1? Die Fernsehsender des Medienunternehmens senden immer mehr Spielfilme nicht mehr im Hauptabendprogramm. Der kanadische Thrillerfeiert in der Nacht zum Sonntag, den 7. April 2024, um 02.15 Uhr seine Free-TV-Premiere. Für das Drehbuch war Barbara Kymlicka verantwortlich, Philippe Gagnon führte Regie.Der Spielfilm ist mit Perrey Reeves, Kim Shaw, Gord Rand und Bruce Dinsmore besetzt. Außerdem spielen Kristin Booth, Marc Bendavid und Noel Burton mit. Der kanadische Film handelt von der ehrgeizigen Nachwuchsreporterin Sasha, die unbedingt Karriere machen möchte. Doch für den großen Durchbruch fehlt ihr eine bahnbrechende Story. Die junge Frau muss sich mit der lokalen Berichterstattung zufriedengeben, bis ihr eines Tages selbst ein traumatisches Erlebnis widerfährt. Sasha wird entführt und an einem geheimen Ort festgehalten. Die Journalistin beginnt daraufhin, ihre eigene grausame Geschichte zu schreiben.„Perrey Reeves und Kim Shaw gaben beide gute Leistungen als die beiden rivalisierenden Journalisten, so dass dieser Film immer dann Spaß macht, wenn man sich vorstellen will, was hinter den Kulissen der lokalen Nachrichtensendung vor sich geht“, schrieb Through the Shattered Lens über den Spielfilm.