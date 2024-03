«The Sims»-Spielfilm in Planung

Kino-News

Kate Herron und Briony Redman schreiben das Drehbuch. LuckyChap produziert den Stoff.

Die LuckyChap-Geschäftsführer Margot Robbie, Josey McNamara und Tom Ackerley haben sich mit Vertigo Entertainment zusammengetan, um einen Spielfilm über die erfolgreiche Videospielreihezu produzieren. Zu den Produzenten gehört auch Roy Lee. Die «Loki»-Regisseurin Kate Herron wird zusammen mit Briony Redman das Drehbuch schreiben. Das Autorenduo hat bereits für «Doctor Who» geschrieben und Herron wird bei der zweiten Staffel von «The Last of Us» Regie führen.LuckyChap feierte im vergangenen Jahr einen großen Erfolg mit dem Spielfilm «Barbie», den sie gemeinsam mit Warner Bros. Pictures in die Kinos brachten. „Die Sims“ ist eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten und wurde bisher rund 200 Millionen Mal verkauft.Nach Informationen von „Variety“ steckt «The Sims» noch in den Kinderschuhen. Obwohl noch kein Studio bekannt ist, hat LuckyChap im Februar einen mehrjährigen Filmvertrag mit Warner Bros. Pictures abgeschlossen. Immerhin war «Barbie» der erfolgreichste Spielfilm von Warner Bros. aller Zeiten.