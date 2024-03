Raab Entertainment schließt Vertrag mit RTL

TV-News

Die neue Produktionsfirma von Stefan Raab und Ex-ProSieben-Chef Daniel Rosemann hat ihren ersten Kunden.

ist das erste Projekt der jungen Produktionsfirma Raab Entertainment, die von Stefan Raab und dem ehemaligen Sat.1- und ProSieben-Geschäftsführer Daniel Rosemann gegründet wurde. Die neue Show, die während der Fußball-Europameisterschaft täglich um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, wird von Elton und Jan Köppen moderiert. Mitja Lafera fungiert als Außenreporter. Die Europameisterschaft findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt.Zwölf Spiele der Heim-EM werden exklusiv bei RTL zu sehen sein. Darüber hinaus hat sich die Sendergruppe zahlreiche Highlight-Rechte an allen 51 Spielen gesichert, die in der neuen Sendung gezeigt werden. Die neue Sendung startet am Samstag, 15. Juni, um 20.15 Uhr. Für RTL ist die Gesamtbilanz von «Das RTL EM-Studio» offenbar zweitrangig, denn zahlreiche Spiele laufen gegen die Highlight-Show. Nach dem Turnierstart am 14. Juni spielt Deutschland am 19. Juni gegen Ungarn und am 23. Juni gegen die Schweiz.Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: „Von Mitte Juni bis Mitte Juli steht die Fußballwelt Kopf. Dieses sportliche Großereignis im eigenen Land werden wir mit voller Leidenschaft bei RTL und auf RTL+ begleiten. Bei uns gibt es alle Tore aus allen Spielen, fußballverrückte Moderatoren sowie Top-Experten im Studio und neben dem Spielfeld. Dafür räumen wir sogar unsere Primetime frei. Und wir wären nicht RTL, wenn neben Fachwissen und sportlicher Expertise nicht auch der Unterhaltungsaspekt und Humor einen wichtigen Stellenwert hätten. Wer sollte für diese Produktion also besser geeignet sein als Stefan Raab? Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und seinem neuen Team.“