Max startet in Europa

Der Streamingdienst kommt zunächst in Spanien, Portugal und Osteuropa. Frankreich und Belgien folgen demnächst.

Warner Bros. Discovery gab heute bekannt, dass der Streamingdienst Max ab Dienstag, den 21. Mai 2024, in den ersten europäischen Ländern starten wird. Max vereint die unverzichtbaren Programme von HBO Max , die fesselnde Real-Life-Unterhaltung von Discovery und die Weltklasse-Action des Premium-Abonnementdienstes von Eurosport zu einem umfassenden Fernseherlebnis für den ganzen Haushalt mit erstklassigen TV-Shows, neuen und kultigen Filmen, unverzichtbarem Sport und Flaggschiff-Fernsehsendern in ausgewählten Ländern - zum ersten Mal an einem einzigen Ort.Am 21. Mai wird Max in den nordischen Ländern, auf der iberischen Halbinsel (Spanien und Portugal) sowie in Mittel- und Osteuropa verfügbar sein. Der Start in Polen, den Niederlanden, Frankreich und Belgien wird kurz später folgen. Frankreich und Belgien sind die ersten neuen Länder, in denen die WBD ihren Streaming-Dienst seit über zwei Jahren als HBO Max eingeführt hat. Damit wird Max nach dem Start in den USA im Mai 2023 und dem Start in Lateinamerika und der Karibik Anfang dieses Jahres in 25 Ländern in Europa und 65 Ländern und Gebieten weltweit verfügbar sein. Durch einen Kontrakt mit Sky wird Max weiterhin nicht in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien starten.JB Perrette, CEO und President of Global Streaming & Games bei Warner Bros. Discovery, kündigte die Einführung von Max auf dem TV-Festival Series Mania an: "Max ist die Streaming-Heimat von Warner Bros. Discovery und baut auf unserer langen Tradition in Europa auf, indem es eine unglaubliche Breite und Tiefe an kulturprägender Unterhaltung aus unseren Diensten und Netzwerken an einem Ort zusammenführt.“