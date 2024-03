Nächster «One Piece»-Film läuft bei Maxx

TV-News

Am Donnerstagabend kehrt «Inside Marvel» zurück ins deutsche Fernsehen.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx hat die Free-TV-Premiere des Anime-Filmesangekündigt, der am Freitag, den 12. April 2024, um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden soll. Das Drehbuch stammt von Tomohiro Nakayama, Takashi Otsuka durfte Regie führen.Der Film «One Piece: Episode of East Blue - Luffy to 4-nin no Nakama no Daiboken» wurde im Jahr 2017 veröffentlicht. Es handelt sich um eine gekürzte Neuverfilmung mehrerer Handlungsbögen aus East Blue. Luffy wird von Shanks inspiriert, Pirat zu werden, während Zoro von Marinekapitän Morgan gefangen genommen wird. Später wird Zoro von Luffy gerettet und kämpft gegen Dracule Mihawk.Usopp verteidigt sein Dorf mit Hilfe der Strohhüte gegen den Piratenkapitän Kuro. Sanji wird als Kind von dem berüchtigten Piraten Zeff gerettet und verteidigt später ihr Restaurant in Baratie gegen den gefürchteten Piraten Don Krieg. Nami schließt sich den Strohhüten an, wird aber gezwungen, ihr Schiff zu stehlen und zum Tyrannen Arlong ins Dorf Cocoyashi zurückzukehren. Dort besiegt Luffy schließlich Arlong und befreit Nami.Einen Tag zuvor kramt ProSieben Maxx aus dem Archiv heraus und strahlt die Sendung in Doppelfolgen aus. Zunächst geht es um die Fantastic Four, im Anschluss steht Iron Man im Mittelpunkt. Nach «NXT» wird «Das Geheimnis der Skinwalker Ranch» wiederholt.