ProSieben macht mit «Quantum Leap» weiter

Die Serie wurde das letzte Mal Mitte März ausgestrahlt. Im April geht die Serie weiter.

Am Montag, den 12. Februar, startete ProSieben die Neuauflage von. Bereits die Premiere war mit 0,25 Millionen Zuschauern auf dem 22.15 Uhr-Slot ein Desaster, bei den Umworbenen erreichte man fünf Prozent. In den darauffolgenden Wochen stürzten die Ergebnisse ab. Am Montag, den 18. März, waren nur noch 1,5 Prozent in der Zielgruppe möglich.In der Woche nach Ostern macht ProSieben mit der Serie weiter. Am 8. April setzt man die Serie nach drei Episoden von «Based on a True Story» fort. Um 21.50 Uhr wird die Episode „Freunde fürs Leben“ ausgestrahlt. Ben landet im Jahr 1996 im Körper des Schülers Ben Winters. Gemeinsam mit seinen Freunden Stacy, Roy und Leah flüchtet der Teenager aus einer Besserungsanstalt für Jugendliche. Kurz nach ihrem Ausbruch bauen die vier jedoch einen Autounfall und streifen bei glühender Hitze durch unwegsames Gelände - ohne Wasser und Nahrung. Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod.Hinter der Serie steckt «NCIS»-Mastermind Donald P. Bellisario, der gemeinsam mit Martin gero, Steven Lilien, Byran Wynbrandt, Deborah Pratt, Helen Shaver und Dean Georgaris die Neuauflage produziert. Die Serie ist am 19. September 2022 bei NBC gestartet. Die Hauptrollen verkörpern Raymond Lee, Caitlin Bassett und Mason Alexander Park.