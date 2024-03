Erfolgreiche Staffel von «Das große Promibacken» geht zu Ende

Quotennews

Wie auch in den Wochen zuvor kam das Finale der Backshow in Sat.1 sehr gut beim Publikum an.



Bei der aktuellen Staffel vonstand gestern das Finale an. Um den Sieg kämpften die drei verbleibenden Teilnehmenden Madita van Hülsen, Mathias Mester und Susan Sideropulos. Am Ende warteten auf den Sieger der Goldene Cupcake sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro für den guten Zweck. Doch zuvor musste eine Mousse-Torte im Velvet-Look kreiert werden. In der technischen Prüfung forderte die Jury eine Schoko-Halbkugel mit Füllung nach Christian Hümbs Rezeptur. Und zum Abschluss mussten die Kandidaten ihr Können bei der Finaltorte mit dem Motto „bezaubernde Ballons“ unter Beweis stellen. Am Ende wurde Madita van Hülsen zur Siegerin gekürt.Die Staffel war beim Publikum sehr gut angekommen, so dass in der Vorwoche 1,72 Millionen Fernsehende zu starken 7,7 Prozent Marktanteil geführt hatten. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren war eine überzeugende Quote von 10,2 Prozent gemessen worden. Auf genau diesem Niveau ging die Show auch zu Ende, denn erneut sicherten sich 1,72 Millionen Interessenten 7,8 Prozent Marktanteil. Die 0,48 Millionen Umworbenen beendeten die Ausstrahlung mit hohen 10,1 Prozent.Auf den Sieger wartete im Anschluss noch ein weiterer Gewinn, denn im Formatwurde das Lieblingsrezept des Gewinners vorgestellt. Dazu präsentierte Madita van Hülsen eine Piñata-Torte mit einer versteckten Smarties-Füllung im Inneren. Dies brachte Sat.1 bei einem Publikum von 0,67 Millionen Menschen weiterhin überzeugende 5,9 Prozent Marktanteil ein. Die 0,17 Millionen Werberelevanten landeten bei guten 7,2 Prozent.