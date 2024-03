Hallie Jackson übernimmt «Nightly News»

US-Fernsehen

Die Korrespondentin wird die Sendung am Sonntagabend moderieren, die für gewöhnlich aus Washington D.C. kommt.

Kate Snow hat die Hauptnachrichtensendungzum 25. Februar 2024 verlassen. Laut dem US-Branchendienst „Variety“ hat NBC bereits entschieden, wer künftig die Sonntagsausgaben moderieren wird. Die Wahl fiel auf die NBC-Chefkorrespondentin in Washington, Hallie Jackson. Ab dem 7. April 2024 wird Jackson die halbstündige Sendung aus Washington D.C. senden."Hallie ist eine herausragende Journalistin und Moderatorin, die das Beste von NBC News verkörpert. Sie ist die ideale Moderatorin für unser sonntägliches Flaggschiff", sagte Janelle Rodriguez, Executive Vice President of Programming bei NBC News.Die Korrespondentin wechselte 2014 von Hearst zu NBC und begleitete den US-Präsidentschaftskandidaten Senator Ted Cruz auf seiner Wahlkampftour. Im November 2021 wurde ihr die Nachrichtensendung «Hallie Jackson NOW» angeboten, die auf NBC News NOW ausgestrahlt wird. Derzeit wird die Sendung werktags um 17.00 Uhr Ostküstenzeit ausgestrahlt.