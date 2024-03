Blockbuster-Battle

Zwei Free-TV-Premieren treten am Ostersonntag gegen einen Klassiker der Literatur-Geschichte an.

(ProSieben, 20:15 Uhr)Die Urzeit-Echse Godzilla ist wütend und greift eine Forschungseinrichtung der Firma Apex an; Madison, Bernie und Josh wollen herausfinden warum. Apex-Chef Simmons will die Hohlerde für Ressourcen erschließen und holt sich dafür die Hilfe von Dr. Nathan Lind und Riesengorilla Kong. Es kommt zum Kampf der Titanen, während sich im Hintergrund eine noch größere Gefahr zusammenbraut. Vor drei Jahren zog Quotenmeter dieses Fazit in der Kino-Kritik: „Mit «Godzilla vs. Kong» wird ein gewaltiges Monsterspektakel auf das ausgehungerte Kinopublikum losgelassen. An Schaueffekten kaum zu überbieten, bleibt die Story jedoch eher sinnentleert.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 6(3sat, 20:15 Uhr)England im 19. Jahrhundert: Die beiden Schwestern Elinor und Marianne könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch Pech mit den Männern haben beide. Während Marianne sich ganz von ihren Gefühlen leiten lässt, gilt Elinor als Vernünftige, die sich eher auf ihren Verstand verlässt. Doch die Suche nach dem passenden Ehemann wird mit dem Tod ihres Vaters für beide Schwestern nicht leichter. Denn ihr Vater hat seinen gesamten Besitz an seinen Sohn vererbt und die Frauen der Familie mit nichts als einer kleinen Pension zurückgelassen. Doch die beiden Schwestern können einiges voneinander lernen und schöpfen Hoffnung für eine bessere Zukunft.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Jennifer Lopez und Owen Wilson unterhalten in einer modernen Liebesgeschichte: Kat Valdez erobert als Sängerin die Herzen ihrer Fans, doch ihr eigenes wird von ihrer vermeintlich großen Liebe kurz vor einem Konzert gebrochen. Ohne zu zögern, beschließt sie, einen fremden Mann aus dem Publikum zu heiraten. Der Mathelehrer Charlie Gilbert lässt sich auf das Wagnis ein, und die beiden lernen sich nach der Hochzeit kennen und lieben.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 6