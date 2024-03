Mirko Drotschmann geht auf Zeitreise

TV-News

Für die ZDF-Reihe «Terra X: Zeitreise Heimat» besuchte Mr. Wissen2 Go München, Hamburg und Berlin.

Ab Mittwoch, den 8. Mai 2024, steht in der ZDFmediathek die Dokumentationsreihezum Abruf bereit. Im linearen Fernsehen sind die Episoden ab Sonntag, den 12. Mai, um 19.30 Uhr zu sehen. Mirko Drotschmann, auch bekannt als, besucht dafür München, Hamburg und die Hauptstadt Berlin.Mirko Drotschmann trifft Menschen, die eine besondere Beziehung zur Stadt an der Isar haben. Zum Beispiel Jason Charles, den es aus Trinidad und Tobago der Liebe wegen nach München verschlagen hat und der als einziger schwarzer Flößer Deutschlands den uralten Brauch auf der Isar fortführt. Oder Traditionsmetzger Andreas Gaßner, von dem der Moderator nicht nur lernt, wie echte Weißwurst hergestellt wird, sondern auch, warum sie früher bis 12.00 Uhr komplett verzehrt sein musste.„Berlin zum Beispiel ist ja – wenn man so will – eine Stadt, die aus vielen einzelnen Städten und Dörfern besteht“, sagt Drotschmann über seinen Dreh. „Das kann man heute noch spüren, wenn man durch die Viertel geht und mit den Menschen spricht. Oder der Hamburger Hafen: Ohne ihn wäre die Hansestadt undenkbar. Weder ihr Reichtum noch ihre Vielfalt und Weltoffenheit. Und in München sind es sicher die vielfältigen Traditionen, die in der Stadt teilweise schon seit Jahrhunderten hochgehalten werden.“