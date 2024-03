Netflix kündigt neue Animes an

International

Der Streamingdienst hat auch zahlreiche Trailer im Gepäck.

In einem spektakulären Schaufenster der Anime-Exzellenz hat Netflix das Publikum auf der AnimeJapan 2024 mit seiner "Netflix Special Stage" auf der AJ-Bühne beeindruckt. Anime ist nach wie vor ein beliebtes Genre auf Netflix, das jährlich von mindestens 100 Millionen Haushalten eingeschaltet wird, und diese Dynamik zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Die Grimm-Variationen, die am 17. April Premiere feiern, bieten Geschichten voller Horror und Spannung. Die Serie basiert auf den Märchen der Gebrüder Grimm und bietet Animationen von WIT Studio und Charaktere, die im bekannten CLAMP-Stil gestaltet sind.(ab 17.04.)Es waren einmal die Brüder Jacob und Wilhelm, die Märchen aus dem ganzen Land sammelten und sie in einem Buch zusammenfassten. Sie hatten auch eine viel jüngere Schwester, die unschuldige und neugierige Charlotte, die sie über alles liebten. Eines Tages, als die Brüder Charlotte wie üblich ein Märchen erzählten, sahen sie, dass sie einen etwas melancholischen Gesichtsausdruck hatte. Sie fragte sie: "Glaubt ihr, dass sie wirklich glücklich bis ans Ende ihrer Tage gelebt haben?"(Herbst)«Gundam: Requiem for Vengeance» ist ein brandneuer Original-Animationsfilm, der aus sechs 30-minütigen Episoden besteht und sich auf die europäische Front des Einjährigen Krieges konzentriert, der Schauplatz der ersten Gundam-Serie "Mobile Suit Gundam" war. Die Serie wurde in Zusammenarbeit mit SAFEHOUSE unter Verwendung der Unreal Engine 5 produziert und stammt aus der Feder von Gavin Hignight, der bereits die Zeichentrickserien «Tekken: Bloodline» und «Transformers: Cyberverse» sowie das Videospiel "Marvel's Spider-Man" geschrieben hat. Regie führt Erasmus Brosdau.(Herbst)Nach dem Kampf mit dem Täter, der seinen Klassenkameraden in der Schule verschlungen hat, beschließt Legoshi, die Schule zu verlassen und beginnt, allein in den Beast Apartments zu leben. Rouis hat sich an einer angesehenen Universität eingeschrieben und ist entschlossen, sich seinem Vater Ogma zu stellen. Auch Haru hat mit vielen Problemen zu kämpfen, während sie versucht, das Leben auf dem Campus zu genießen.(6. Juni 2024)Die Manga-Serie «Baki», die im "Weekly Shonen Champion" von Akita Shoten veröffentlicht wird, ist ein Mega-Hit unter den Kampfsport-Mangas, der sich über 85 Millionen Mal verkauft hat. Baki erzählt die Geschichten verschiedener Kämpfer, in deren Mittelpunkt der epische Kampf auf Leben und Tod zwischen dem Protagonisten Baki Hanma, dem jüngsten Untergrundkampf-Champion, und seinem Vater Yujiro Hanma, dem "stärksten Wesen der Welt", steht.Der Erfolgs-Manga "KENGAN ASHURA" ist nach wie vor der beliebteste Comic bei den Lesern der Comic-Website Ura Sunday und der Comic-App MangaONE. Der einfache Büroangestellte Kazuo Yamashita trifft auf den mysteriösen Kampfsportler Ohma Tokita und wird in die "Kengan"-Kämpfe verwickelt, bei denen Unternehmen Geschäftsstreitigkeiten beilegen, indem sie große Summen auf erfahrene Kämpfer setzen.