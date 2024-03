Sky Stream kommt auch nach Deutschland

Vermischtes

Nach der erfolgreichen Markteinführung in Großbritannien und Irland wird Sky Stream in Deutschland im Spätsommer 2024 und in Österreich ab 2025 verfügbar sein.

Sky Deutschland möchte seinen Zuschauern eine Hilfe in einem zunehmen komplexer gewordenen Streamingmarkt bieten. Nach der erfolgreichen Markteinführung in Großbritannien und Irland plant man nun auch in Deutschland ab Spätsommer 2014 Sky Stream anzubieten. In Österreich ist der Service ab 2025 verfügbar. Sky Stream zielt darauf ab, den Konsumenten zu helfen, Inhalte, die sie gerne schauen, schnell und einfach zu finden, unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen und ob sie im Free-TV, bei Sky oder in einer Streaming-App verfügbar sind.Sky Stream verspricht preisgekrönte Entertainment- und Sport-Inhalte, die mittels einer kleinen, handlichen Box über das Internet auf jedem Fernseher gestreamt werden können. Sky Stream vereint lineare Kanäle und Apps sowie die beliebtesten Streaming-Dienste in einem nahtlosen Erlebnis gepaart mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und innovativen Funktionen.„Wir freuen uns, dass wir Sky Stream nun auch in Deutschland und Österreich anbieten können. Es wird eine zentrale Rolle in unserer Strategie spielen, unser Geschäft weiter auszubauen. Sky Stream bietet ein völlig neuartiges TV-Erlebnis und wird unseren Kunden dabei helfen, Inhalte, die sie lieben, schnell und einfach über Anbieter hinweg zu finden. Unser Fokus bei Sky liegt klar auf den Bedürfnissen unserer Kunden. Genau deshalb investieren wir in Sky Stream und WOW, um das Fernseherlebnis noch einfacher zu machen – mit der Expertise der Sky Group und Stärke des Comcast Ökosystems im Rücken. Dies ist ein aufregendes neues Kapitel, das das Fernseherlebnis unserer Kunden verändern wird“, so Barny Mills, CEO von Sky Deutschland.