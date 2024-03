«Haus of Vicious» geht weiter

US-Fernsehen

BET+ hat eine achtteilige zweite Staffel beteiligt.

BET+ hat die rasante und fesselnde einstündige Dramaserieoffiziell für eine mit Spannung erwartete zweite Staffel verlängert. Die neue Staffel wird aus acht Episoden bestehen und Tami Roman in der Hauptrolle der Chantel Vivian, Redaric Williams als Kane, Erica Peeples als Jaelyn, Norman Nixon Jr. als Milan, Kyler O'Neal als Izzy, Brely Evans als Avery, Vincent Ward als Bishop, Lyric Anderson als Tia, John Marshall Jones als Trevor und Ella Joyce als Carolyn zeigen.«Haus of Vicious» folgt der Reise von Chantel Vivian, einer talentierten Modedesignerin, deren Erfolg von ihrem narzisstischen Ehemann, ihrer Sucht, unbewältigten Kindheitstraumata und einem dysfunktionalen Privatleben überschattet wird.Jill Ramsey, ausführende Produzentin und Showrunnerin von Roman Ramsey, äußerte sich begeistert darüber, Staffel 2 zum Leben zu erwecken, und erklärte: "Die Botschaften in Staffel 2 sind unglaublich ergreifend und relevant. «Haus of Vicious» geht der Frage nach, wie sich die Traumatisierung in der Kindheit auf unser Leben als Erwachsene auswirkt. Chantels und Kanes verinnerlichte Erfahrungen aus ihrer Erziehung spielen sich in ihrem heutigen Leben ab. In Staffel 2 wollen wir diese Dichotomie und den Zusammenprall von Vergangenheit und Gegenwart weiter erforschen."Tami Roman, die Hauptdarstellerin von «Haus of Vicious», teilte ihre Hoffnungen für die kommende Staffel und sagte: "In Staffel 2 wollen wir noch mehr Wendungen und beeindruckende Geschichten in das Leben der Figuren bringen, die die Zuschauer kennengelernt haben. Wir wollen den Weg von der Störung zur Heilung kreativ darstellen, egal wie verworren der Weg auch sein mag."