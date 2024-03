Im Mai wird «Blind ermittelt»

TV-News

Zwei neue Krimis sind im vergangenen Jahr entstanden, die nun am Donnerstag ausgestrahlt werden.

Die ARD Mediathek und Das Erste setzten wieder auf. Streamingzuschauer sehen die neue Episode „Tod im Kaffeehaus“ bereits am Montag, den 29. April, um 20.15 Uhr in der Mediathek, die lineare Fernsehpremiere findet am Donnerstagabend, 2. Mai, statt. „Tod im Palais“ folgt jeweils eine Woche später.Zwischen kleinem Braunen und Melange kommen Philipp Hochmair und Andreas Guenther als Sonderermittler einem verborgenen Trio infernale auf die Schliche. In den weltberühmten Kaffeehäusern der Donaumetropole sucht das Duo den Schlüssel zu einem Mordfall und vertuschten Verbrechen. Mit der Harmonie ist es im zehnten «Wien-Krimi» vorbei, als der blinde Ex-Kommissar Alexander Haller quälende Schuldgefühle an seinem Partner Niko Falk auslässt – und die Freundschaft aufs Spiel setzt. Kameramann Tobias von dem Borne setzt den TV-Krimi mit Einfallsreichtum in exzellenten Bildern um. In Episodenrollen sind Martin Brambach als Ex-Kommissar, Nadeshda Brennicke als Kaffeehausdynastin und der Kabarettist Wolfgang Fifi Pissecker als Verdächtiger mit Rotlichtvergangenheit zu sehen. David Nawrath schrieb das Drehbuch und führte Regie.Einer für alle, alle für einen – die Geschwister einer Adelsfamilie halten wie Musketiere zusammen. Ein Geheimnis des verschworenen Trios steht im Zentrum eines rätselhaften Mordfalls im elften «Wien-Krimi», der Philipp Hochmair und Andreas Guenther zu einer unbewältigten Tragödie führt. Der blinde Sonderermittler und sein „Auge“ müssen nicht nur in dem herrschaftlichen Palais, sondern auch in einem Priesterseminar hinter Mauern des Schweigens ermitteln. Manja Schaar verfasste das Skript, das von Sibylle Tafel verfilmt wurde.„Alexander Haller verliert 2017 bei einer Explosion mit einem Schlag sein Augenlicht und seine Frau“, sagt Schauspieler Philipp Hochmair. „Dieser Verlust treibt ihn in eine schlimme Depression, eine aussichtslose Hilflosigkeit, sodass er sich das Leben nehmen möchte. Durch die Begegnung mit Niko findet er ins Leben zurück und entdeckt die Welt als Blinder ganz neu. Er schärft seine anderen Sinne lernt wieder in zwischenmenschliche Beziehungen zu treten und wird 2020 sogar zum Sonderermittler rnannt. Es entsteht eine ganz neue Karriere und dadurch neue Perspektiven. Sein analytisches Talent kann er jetzt ganz gezielt einsetzen. Und das wirkt sich natürlich auch sehr positiv auf seinen Charakter aus, bringt wieder Licht und Energie in sein Leben.“