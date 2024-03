Heidi schneidet Haare ab, die Quoten steigen

Quotennews

Dennoch: Einen richtigen Reichweitenschub gab es mit männlichen Models in diesem Jahr nicht.

Vor fünf Wochen startete ProSieben die 19.-Staffel, in der in diesem Jahr auch männliche Kandidaten mitwirken dürfen. Die Ergebnisse der aktuellen Saison befinden sich derzeit auf Vorjahresniveau. In der vergangenen Woche schalteten 1,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, mit 0,93 Millionen Umworbenen fuhr ProSieben 17,9 Prozent Marktanteil ein.Am Donnerstagabend stand die berühmt-berüchtigte Umstyling-Episode an, in der auch Heidi Klum selbst zur Schere griff. Die Sendung steht bei den Zuschauern hoch im Kurs und auch in diesem Jahr wuchsen die Werte: 1,97 Millionen Zuschauer sahen die Redseven-Produktion, die einen Marktanteil von sehr guten 8,8 Prozent holte. Unter den Werberelevanten waren 1,15 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 23,2 Prozent.Doch die Topwerte aus den vergangenen Jahren waren nicht mehr möglich. Im Jahr 2023 erreichte die Heidi-Klum-Show 1,97 Millionen Zuschauer sowie 1,13 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 21,5 Prozent. Im Frühjahr 2022 waren 2,69 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich bei den Umworbenen auf 26,5 Prozent. Im Jahr 2021 wurden 2,88 Millionen Zuschauer, davon 2,00 Millionen Umworbene, und 22,8 Prozent in der Zielgruppe gemessen. Im Pandemie-Jahr fuhr man 2,73 Millionen und 18,9 Prozent in der Zielgruppe ein. Vor fünf Jahren standen 2,75 Millionen Zuschauer auf der Uhr, mit 1,91 Millionen jungen Menschen erreichte ProSieben 21,8 Prozent.Ab 23.15 Uhr begann die Wiederholung der vierten-Staffel, in der Walentina Doronina mitwirkte. Die Sendung aus dem vergangenen Sommer erzielte 0,25 Millionen Zuschauer und führte zu einem Marktanteil von 3,4 Prozent. Bei den Werberelevanten blieben 0,13 Millionen wach, das bedeutete einen Marktanteil von 8,2 Prozent.