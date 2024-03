Paramount+ strahlt «Ark» aus

US-Fernsehen

Die animierte Serie ist bereits beim Streamingdienst zu sehen. In Deutschand folgt die Veröffentlichung am 19. April.

Die ersten sechs Episoden von, einer brandneuen Originalserie, die auf dem erfolgreichen Adventure-Videospiel „ARK: Survival Evolved“ basiert, ist seit Donnerstag Paramount+ in den USA und Kanada zu sehen sind. Die Serie wird in allen anderen internationalen Märkten von Paramount+ ab Freitag, dem 19. April, zu sehen sein. Teil zwei der Staffel wird mit sieben neuen Episoden zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.Zu den Sprechern der Zeichentrickserie gehören die Oscar-Preisträger Michelle Yeoh und Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, die Oscar-Nominierten Jeffrey Wright («American Fiction») und Elliot Page («The Umbrella Academy»), Madeleine Madden («Das Rad der Zeit») und Vin Diesel («Fast & Furious»).«Ark: The Animated Series» ist eine animierte Adaption des erfolgreichen Videospiels mit Yeoh, Butler, Crowe und Diesel und ist eine mitreißende Saga, die Äonen der Menschheitsgeschichte umfasst. Als die Paläontologin Helena Walker (Madden) im 21. Jahrhundert auf einer mysteriösen, von prähistorischen Bestien bevölkerten Urinsel wiederaufersteht, muss sie lernen, mit neuen Verbündeten aus allen Zeiten zu überleben, während sie versucht, die wahre Natur ihrer seltsamen neuen Welt aufzudecken.Die Serie ist eine Produktion von Lost Continent Entertainment und Lex + Otis und wird von Jeremy Stieglitz und Jesse Rapczak produziert, zusammen mit Marc Diana, Doug Kennedy, Jay Oliva, James Baldanzi, Vin Diesel und Samantha Vincent für ONE Race Films; Gerard Butler und Alan Siegel für G-Base Entertainment und Russell Crowe. Stieglitz, Oliva, David Hartman und Sebastian Montes fungieren als Regisseure, das Drehbuch zur Serie stammt von Marguerite Bennett und Kendall Deacon Davis. ARK: Survival Evolved ist eine Eigenkreation des Spieleentwicklers Studio Wildcard.