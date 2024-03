Roku vereint «The Real Bros of Simi Valley»

US-Fernsehen

Der Streaminganbieter hat einen neuen Spielfilm angekündigt. Der neue Inhalt kommt von ProSieben.

Roku gab die Freigabe des Roku Original Filmsbekannt, der diesen Sommer exklusiv auf dem Roku Channel ausgestrahlt wird. Der Film ist eine Fortsetzung der beliebten Originalserie, die von Jimmy Tatro und Christian Pierce mitgestaltet wurde und zu einem Social-Media-Phänomen wurde, das auf allen Videoplattformen über eine Milliarde Aufrufe verzeichnete. «The Real Bros of Simi Valley: High School Reunion» bringt die "Bros" - Jimmy Tatro, Nick Colletti, Tanner Petulla, Cody Ko - für ein neues, urkomisches Abenteuer wieder zusammen. Auch Christian Pierce kehrt als Aldis zurück.Xander (Tatro) und seine Truppe (Colletti, Petulla, Ko) begeben sich auf eine Reise, um in der Zeit, in der sie ihre alten Klassenkameraden auf die Schippe nehmen wollen, zu den dümmsten Versionen ihrer selbst zu werden, denn das 10-jährige Highschool-Treffen steht vor der Tür. "Wir hatten die Idee zu diesem Film, als wir die dritte Staffel der Serie schrieben, und wir freuen uns riesig, dass wir sie endlich zum Leben erwecken können", so die Co-Schöpfer Jimmy Tatro und Christian Pierce. "Man kann einfach keine Serie über eine Gruppe von Freunden machen, die ihren Höhepunkt in der Highschool erreicht haben, ohne ein so monumentales Ereignis wie ihr 10-jähriges Klassentreffen in den Mittelpunkt zu stellen.""Die Brüder sind zurück und so urkomisch wie eh und je, in diesem neuen Roku Original Comedy Feature von Jimmy, Christian und Team", sagt Brian Tannenbaum, Head of Originals, Roku Media. "Mit diesem neuesten Projekt setzt Roku Originals unser Engagement fort, bahnbrechende Comedy-Filme von Top-Talenten für unsere Millionen von Streamern kostenlos zur Verfügung zu stellen."Mit Millionen von treuen Fans hat Real Bros den Code geknackt, wie man durch innovatives Storytelling und bahnbrechende Social-Media-Kampagnen eine Verbindung zu den Zuschauern herstellt", sagt Michael Schreiber, Produzent von Studio71. "Erst als Serie und jetzt als Film, mit der Unterstützung von Roku, legen Jimmy und Christian die Messlatte noch einmal höher. Wir können es kaum erwarten, unser eingefleischtes Publikum wieder zu erreichen."