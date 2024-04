Osterspecial von «Wer wird Millionär?» kommt gut beim Publikum an

Quotennews

RTL gelang es am ersten der beiden Osterfeiertage das Interesse gegenüber dem Vorjahr sogar noch zu steigern.



Günther Jauch präsentierte auch in diesem Jahrund das sogar an zwei Abenden in Folge. Sowohl an Ostersonntag als auch an Ostermontag treten jeweils acht Kandidaten in XXL-Folgen mit je vier Stunden Länge an, um bis zu eine Million Euro zu erspielen. Den Teilnehmenden stehen der 50:50-Joker, der Telefonjoker und der Publikumsjoker zur Verfügung. Als kleine Besonderheit findet jeder auf dem Ratestuhl ein goldenes Ei mit einer Joker-Überraschung. Im Vorjahr gab es hier Optionen wie „Freie Jokerwahl“, „Zusatzjoker“, „Mit der Begleitperson beraten“ oder sogar den „Günther-Jauch-Joker“.Die letzte reguläre Folge hatte am vergangenen Montag bei 3,31 Millionen Fernsehende herausragende 14,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den 0,56 Millionen Jüngeren kam ein guter Marktanteil von 12,0 Prozent zustande. Gestern sicherten sich 3,23 Millionen Zuschauer einen ausgezeichneten Marktanteil von 15,7 Prozent. Außerdem war das Interesse größer als im Vorjahr, als 3,03 Millionen Neugierige eingeschalten hatten. Besonders gut schnitt die Sendung bei den 0,71 Millionen Umworbenen ab, welche sich auf Platz drei der Tagesrangliste schoben. Dies hatte einen starken Marktanteil von 16,0 Prozent zur Folge.Durch die verlängerte Sendezeit dauerte die Quizshow bis Mitternacht. Im Anschluss zeigte RTL dann noch den Science-Fiction-Film. Hierfür blieben jedoch nur noch 0,43 Millionen Interessenten auf dem Sender. Folglich fiel der Marktanteil auf einen annehmbaren Wert von 6,4 Prozent zurück. Die Zielgruppe bestand nun lediglich aus 0,14 Millionen Werberelevanten. Dies hatte eine mäßige Quote von 7,4 Prozent zur Folge.