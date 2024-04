Quotennews

«Das Traumschiff» verliert an Zuschauern, aber erhöht die Quoten

Laura Friedrich von 01. April 2024, 08:36 Uhr

500.000 Zuschauer weniger, aber dafür die beste Quote seit zwei Jahren. In der jüngeren Gruppe wurde sogar ein Rekordwert seit Dezember 2019 aufgestellt. Von der Reichweite her hatte man aber nur einen kleinen Vorsprung vor einer «Tatort»-Wiederholung.



Am gestrigen Ostersonntag wurde Folge Nummer 101 von «Das Traumschiff» ausgestrahlt. Diesmal schipperte das Traumschiff unter Kapitän Max Parger, welcher von Florian Silbereisen verkörpert wird, nach Thailand. Gemeinsam mit Staff-Kapitän Martin Grimm wollte dieser zudem Kitesurfen gehen. Melly war frisch verheiratet auf ihrer Hochzeitsreise, doch fühlte sich zwischen ihren Verpflichtungen als Tochter und Ehefrau hin- und hergerissen.



An Neujahr hatte die Sendung für hohe 17,8 Prozent Marktanteil bei 5,46 Millionen Fernsehenden gesorgt. Die 1,04 Millionen Jüngere hatten sich herausragende 14,0 Prozent Marktanteil gesichert. Mit 4,96 Millionen Zuschauern war gestern das Interesse an dem Format etwas geringer. Allerdings wurden dennoch starke 20,6 Prozent Marktanteil verbucht, was dem besten Wert seit April 2022 entspricht. Auch das jüngere Publikum hatte sich mit 0,78 Millionen Menschen verkleinert. Hier stellten ausgezeichnete 17,0 Prozent Marktanteil den Bestwert seit Dezember 2019 dar.



Das Erste hatte angesichts der starken Konkurrenz nur einen alten «Tatort» mit dem Titel „Schattenleben“ ausgepackt, welcher bereits 2022 erstmals auf Sendung gegangen war. Von den ursprünglich 6,91 Millionen Zuschauern waren gestern noch 4,53 Millionen mit von der Partie. Damit musste man sich gegenüber dem

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

